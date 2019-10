Paul van Vliet en Ivo Niehe openen Audrey Hepburn tentoonstelling

Op donderdag 31 oktober zal de Intimate Audrey tentoonstelling om 19:00 uur officieel geopend worden in de Beurs van Berlage door Paul van Vliet en Ivo Niehe. Beiden huisvriend van Audrey Hepburn. Paul van Vliet was Nederlands eerste UNICEF ambassadeur, aangedragen door Audrey.



Intimate Audrey is een bijzondere expositie over het leven van Audrey Hepburn. Haar zoon, Sean Hepburn Ferrer, organiseerde de tentoonstelling ter ere van de 90e geboortedag van zijn moeder. De expositie werd eerst getoond in Audreys geboorteplaats Brussel en komt nu naar Amsterdam in haar vaderland. De Beurs van Berlage, in het historische hart van Amsterdam, verwelkomt deze veelgeprezen, tot leven gekomen biografie van Audrey Hepburn.



Audrey werd geboren in Brussel en bracht haar jeugd door in Nederland. Na de oorlog keerde ze terug naar Nederland om een trofee die haar naam draagt te lanceren en te schenken aan de veteranenorganisatie van BNMO (voorheen Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers) waarmee zij een hechte band had.



De focus van de tentoonstelling, die grotendeels uit niet eerder gepubliceerde foto’s en persoonlijke eigendommen bestaat, ligt volledig op de vrouw achter het icoon. De vrouw achter de legende keert terug naar huis. Van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 neem je een kijkje achter de schermen en neemt Audrey je aan de hand, door haar leven als kind, echtgenote, moeder en ambassadrice.



Alle opbrengsten gaan naar EURORDIS - Rare Diseases Europe.