Walibi opent wereldprimeur UNTAMED, een investering van €12,5 mln

Walibi Holland opent nieuwe achtbaan UNTAMED op 1 juli 2019, een totaal investering van €12,5 miljoen en een wereldprimeur voor Nederland



Biddinghuizen, 28 juni 2019 – Aanstaande maandag opent Walibi Holland haar nieuwste achtbaan UNTAMED. De eerste hybride achtbaan ter wereld met 5 inversies en de eerste hout en staal achtbaan in Europa. Totale investering voor constructie en implementatie in het gebied Wilderness bedraagt €12,5 miljoen. Om 12.00 uur begint de spectaculaire openingsceremonie.



De openingsceremonie



Genodigden zijn vanaf 12.00 uur welkom om onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe achtbaan te bewonderen. Ten overstaan van de aanwezigen zullen Mascha van Till, Directeur van Walibi, en Dominique Marcel, PDG van moederbedrijf Compagnie des Alpes, een eerste rit ondernemen. Pyro-specialisten hebben op de plekken van de inversies spectaculair vuurwerk geplaatst; dit gaat de lucht in zodra de trein voorbij raast.



UNTAMED en Wilderness als onderdeel van het Festivalization-project



UNTAMED ligt in Wilderness, het gebied is onderdeel van het in 2018 gestarte Festivalization-project. Met dit project wordt de komende jaren geïnvesteerd in een verandering van de uitstraling van de verschillende gebieden in Walibi Holland.



Rocky Mountain Constructors



UNTAMED werd gebouwd door RMC die bekend staan als de Rock ‘n’ Rollers onder de achtbaanbouwers. Zij bedenken de meest crazy effecten en elementen in hout en staal constructies die men waar ook ter wereld kan tegenkomen.



De persopening van UNTAMED bijwonen?



Wil je aanstaande maandag aanwezig zijn bij de openingsceremonie? Stuur dan een e-mail naar pers@walibiholland.nl om je aan te melden.