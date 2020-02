Speciale Battlefieldtour vanwege 75 jaar Rijnlandoffensief

In 2020 staan we in het kader van 75 Jaar Vrijheid stil bij het feit dat het Rijnlandoffensief, de grootscheepse aanval van de geallieerden op de Niederrhein vanuit het Rijk van Nijmegen, dit jaar precies 75 jaar geleden plaatsvond. Van de start van Operatie Veritable op 8 februari 1945 tot en met de oversteek van de Rijn bij Wesel op 23/24 maart 1945. Om deze reden organiseert het Vrijheidsmuseum in Groesbeek op 14 maart 2020 een speciale battlefieldtour langs belangrijke plekken op het slagveld in zowel Nederland als Duitsland.



Vooraanstaande militair-historici spreken over de grootste aanval uit de geallieerde campagne in Noord-West-Europa. Nooit eerder werd vanaf Nederlands grondgebied een offensief ingezet met zulk een omvang. Op 8 februari 1945 werd het startsein gegeven van het Rijnlandoffensief. Het begon met moordende gevechten in het Reichswald. Na drie weken had het bos een rode gloed van al het bloed dat was gevloeid. Door de slechte weersomstandigheden, dooi en veel regen, zakten complete tanks weg in de modder.



Binnen zes weken tijd groeide de geallieerde troepenmacht in vervolgoperaties uit tot meer dan 1 miljoen soldaten. Ook de Amerikanen haakten aan. Alle registers werden opengetrokken: invasie, trommelvuur, man tot man gevechten, tankslagen, bombardementen, riviercrossings en luchtlandingen. Een pandemonium voor zowel de gewone soldaat als de burgerbevolking. Toen op 23/24 maart 1945 bij Wesel de Rijn werd overgestoken kon de balans worden opgemaakt: 25.000 Britten, Canadezen en Amerikanen hadden het leven verloren of waren gewond geraakt. De verliezen aan de Duitse kant worden geschat op meer dan 60.000 man. Ter ondersteuning van de verovering van het Rijnland hadden de geallieerden talrijke bombardementen uitgevoerd op het gebied grenzend aan Gelderland en Limburg, onder andere op Kleve, Emmerich, Wesel, Dinslaken en Uedem. Er vielen duizenden doden; sommige steden en dorpen werden voor 97% verwoest.



De battlefieldtour op 14 maart begint met koffie/thee en een korte inleiding om 10.00 uur in het Vrijheidsmuseum en kost € 20,00 per persoon (de Museumkaart is niet geldig). De tour vertrekt om 10.30 uur, duurt tot ongeveer 14.30 uur en heeft tussendoor een pauze. Tijdens deze pauze heeft u een kleine lunch in een horecagelegenheid. Dit is bij de prijs inbegrepen. De tour eindigt bij het Vrijheidsmuseum. Let op: de tour is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.



Reserveren is noodzakelijk: u kunt uw reservering doorgeven aan het Vrijheidsmuseum via 024-3974404 of per mail naar welkom@vrijheidsmuseum.nl. U kunt zich uiterlijk aanmelden t/m dinsdag 10 maart 2020.



Startlocatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 14 maart 2020. Aanvang: 10.00 uur. Einde rond 14.30 uur.



Prijs: € 20,00 per persoon. De Museumkaart is niet geldig.



Reserveren: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl



Informatie: www.vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal