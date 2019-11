Jeugdzorg is geen geldzorg!

Een groeiende groep jongeren met meervoudige problemen valt binnen het huidige stelsel structureel buiten de boot. Om deze kwetsbare groep de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben heeft de Kamer een amendement aangenomen op de begroting van VWS: er moeten regionale expertisecentra komen met landelijke dekking. Een groep innovatieve jeugdzorgers roept de Kamer op om gebruik te maken van de kennis en expertise die zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, in plaats van kostbare tijd te besteden aan werkgroepen die ver van de praktijk af staan: een pilot in de praktijk zodat jongeren en hun gezinnen direct geholpen kunnen worden.



‘Als je zorg nodig hebt, ben je er niet mee bezig of je onder de Jeugdwet, Zvw, Wmo of Wlz valt. Je hebt de juiste zorg nodig, op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste professional. Liefst dichtbij huis als dat kan. Of verder weg, als dat vanwege de kwaliteit nodig is. Het kan immers beter zijn om bepaalde complexe zorg te concentreren in instellingen waar ervaren teams de beste zorg aan de patiënt leveren’, zo stelt het kabinet.



“En zo is het. Eigenlijk weten we het allen al lang. Het kan sneller, beter en ook veel goedkoper in de zorg voor jeugd. Als we ‘gewoon’ gaan doen wat nodig is. Maar de knelpunten zijn hardnekkig en we hebben de organisatie wel heel ingewikkeld gemaakt”.



“Wij willen onze ervaring graag delen met beleidsmakers. Onze expertise komt niet van de tekentafel maar is in de praktijk gegroeid: onze organisaties werken al met dit model. Met een praktische pilot kunnen de meest effectieve en meest doelmatige scenario’s direct worden ingezet. Voordeel naar onze mening: geen tekentafel, niet weer een los, nieuw project zonder samenhang, maar ‘learning on the job”, aldus Linda Bijl, oprichter FamilySupporters.