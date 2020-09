Prinsjesdag 2020: stijgt de energierekening volgend jaar?

-Hogere heffingskorting lijkt structureel



-Belastingen op gas verder omhoog



-Gemiddeld huishouden iets duurder uit





In 2021 stijgen de belastingen op gas wederom. Ondanks de opnieuw verhoogde vermindering energiebelasting (heffingskorting) valt de energierekening daardoor iets hoger uit voor een gemiddeld huishouden. Dit blijkt uit berekeningen van de onafhankelijke energievergelijker Gaslicht.com, naar aanleiding van de door het kabinet gepresenteerde Prinsjesdag cijfers.



Vermindering energiebelasting opnieuw verhoogd



De enorme ophef rondom de overheidsheffingen op de energierekening in 2019 zorgde er afgelopen jaar voor dat de vermindering energiebelasting flink werd opgeschroefd. Die ging plots met 216 euro omhoog. Een goedmakertje vanuit het kabinet voor de onjuist ingeschatte veranderingen op de energierekening een jaar eerder. Die aanpak lijkt nu een structureel karakter te krijgen. Want opnieuw zorgt een verhoging van de vermindering energiebelasting van 31 euro er volgend jaar voor dat stijgingen op de overheidsheffingen voor een gemiddeld huishouden nauwelijks voelbaar zullen zijn. Die stijging is gemiddeld slechts 7,50 euro op jaarbasis, blijkt uit berekeningen van energievergelijkingssite Gaslicht.com.



Belastingen op gas verder omhoog



De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen laten zien dat per 1 januari 2021 de overheidsheffing op gas met bijna 3 cent per kuub omhoog gaat. Hierdoor betaalt een huishouden 52,57 cent per m3 gas aan belastingen. Daarentegen is de verlaging van de overheidsheffing op stroom maar minimaal. Nu betaalt een huishouden nog 15,13 cent per kWh, volgend jaar wordt dat 15,04 cent. Hoewel de stroombelasting wel omlaag gaat, wordt dat grotendeels tenietgedaan door een verhoging van de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) op stroom.



Hoog gasverbruik = hoge energierekening



Hoewel de energierekening voor een gemiddeld huishouden per saldo niet veel verandert, worden de verschillen tussen een woningbezitter die al kan besparen op gasverbruik en een die dat nog niet lukt alsmaar groter concludeert Gaslicht.com. In 2012 betaalde een gemiddeld huishouden nog 303 euro aan belastingen op gas, in 2021 wordt dat met de huidige plannen maar liefst 787 euro.



Verduurzamen woning geforceerd



De overheid wil met extra belastingen op gas stimuleren dat huishoudens gaan besparen op hun gasverbruik, bijvoorbeeld door hun huis beter te isoleren. “Voor huishoudens met een oudere woning is het interessant om te investeren in een nieuwe zuinige cv-ketel om daarmee het gasverbruik te verminderen, of door te kiezen voor een hybride oplossing van een cv-ketel in combinatie met een elektrische warmtepomp”, aldus Ben Woldring, oprichter van energievergelijkingssite Gaslicht.com.