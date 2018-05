Protix en MediGran doneren miljoenen bloemen voor steun aan insecten

In reactie op een artikel op nu.nl (https://www.nu.nl/weekend/5268488/met-huidige-insectensterfte-er-generatie-alleen-nog-dode-natuur.html) doneren Protix en MediGran zaden aan alle verenigingen, scoutinggroepen, klassen, kinderen en individuen die de insecten in Nederland een handje willen helpen.



Het is 2 voor 12 voor de wilde insecten populaties in Nederland en dat is niet goed voor de natuur en voor ons als mensen. Biodiversiteit is een van de belangrijkste onderdelen van een duurzame toekomst. Een toekomst waarin een gezonde natuur ons goede voeding en leef genot kan bieden. Insecten zijn daar een cruciaal onderdeel van. Denk aan alle bloemen die ze bestuiven en alle vogeltjes die leven van insecten. Insecten liggen daarom aan de basis van een rijke diversiteit aan vogels, vissen en andere dieren. Zonder insecten zou het maar een saaie boel zijn.



Om de dalende populaties aan insecten een steuntje in de rug te bieden doneren Protix en MediGran meer dan 10.000€ aan zadenmengsels van inheemse bloemen en kruiden. Deze kunnen worden opgehaald door aan te melden bij dadenmetzaden@protix.eu. Men kan zich aanmelden tot 2 juni. Ben er dus snel bij want de Nederlandse insecten en de natuur hebben haast.



Beide bedrijven zijn dagelijks intensief bezig met hun bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Protix streeft continu naar een voedselsysteem dat meer mensen kan voeden met minder druk op ons ecosysteem. Protix kweekt elf daarvoor insecten en voedt ze met reststromen uit ons voedselsysteem waardoor er nagenoeg geen land en water voor nodig is. Protix maakt op deze manier duurzame ingrediënten voor kippen en vissen. Zo heeft Protix onlangs het OERei gelanceerd waarbij kippen weer gevoed worden met hun natuurlijke bron van eiwitten, insecten in plaats van soja. Dit soja-vrije ei slaat daarmee een sterke brug tussen diervriendelijkheid en duurzaamheid. Meer informatie is te vinden op http://www.oerei.nl en http://www.protix.eu.



MediGran is al 30 jaar gespecialiseerd in het verzamelen, telen en verwerken van zaden van inheemse planten. Door haar expertise is MediGran toonaangevend in de toepassing van inheemse kruidenmengsels, wilde bloemenmengsels, bermmengsels en weidemengsels voor een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologische groenbeheer. Voor meer informatie ga naar www.MediGran.nl.



Protix en MediGran willen op deze manier samen met vele anderen een steentje bijdragen aan een rijke natuur vol met kleurrijke inheemse insecten.