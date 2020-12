'Voor klant is adviesgesprek over verzilverhypotheek van groot belang'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 'Risico's hypotheek op overwaarde niet goed onderzocht' | ANP



Vereniging Eigen Huis benadrukt het grote belang van het gesprek tussen klant en adviseur over de verzilverhypotheek. Veel oudere klanten hebben lange tijd geleden voor het laatst over hun hypotheek gesproken en zijn niet vertrouwd met de gebruikte termen en het uitgebreide adviestraject. Vooral een begrip als rente op rente is voor velen lastig te begrijpen, terwijl de schuld hierdoor snel kan toenemen. Dit kan op termijn voor vervelende verrassingen zorgen. Als het inkomen van de klant en de waarde van de woning voldoende zijn, is een aflossingsvrije hypotheek in de regel aanmerkelijk voordeliger. Ook dit moet in het adviesgesprek ter sprake komen. De AFM heeft de kwaliteit van adviesgesprekken niet onderzocht.



De AFM is kritisch over verzilverhypotheken (‘opeethypotheken’), waarbij de rente wordt bijgeschreven bij de hypotheekschuld. Een verzilverhypotheek is vooral interessant voor mensen met een bescheiden (pensioen) inkomen. Het biedt hen de mogelijkheid om een deel van de overwaarde van hun woning contant te maken, zonder het huis te hoeven verkopen. De schriftelijke informatie over deze complexe producten is voor klanten niet altijd voldoende duidelijk, concludeert de AFM.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.