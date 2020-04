The Flower Farm verkoopt miljoenste palmolievrije kuipje

-Meest succesvolle introductie van nieuw product in de overvolle margarinemarkt;



-Consument omarmt missie The Flower Farm tegen ontbossing regenwoud;



-Consumentenbond: milieubewuste consument mijdt producten met palmolie;



-Flower Farm niet meer weg te denken uit het koelvak;



-Flower Farm breidt assortiment snel uit met nieuwe producten.





AMSTERDAM – Het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm heeft binnen een jaar na introductie meer dan 1 miljoen kuipjes langs de kassa zien gaan. Daarmee behoort het product tot een van de meest succesvolle introducties van nieuwe margarines in de afgelopen decennia.



The Flower Farm is een 100% plantaardige margarine voornamelijk gemaakt met duurzame sheaboter. Het product is vrij van palmolie en is daar trots op. Wie voor The Flower Farm op brood kiest, kiest voor een duurzaam geproduceerde margarine met een missie: het agenderen van de ontbossing van tropisch regenwoud voor de oliepalmplantages.



Maar The Flower Farm zou nooit door de consument omarmd worden als de margarine niet gewoon lekker was en ook nog eens niet duurder dan de klassieke margarines in het koelvak. Het is de unieke combinatie van smaak, missie en prijs, die maakt dat consumenten als ze eenmaal The Flower Farm geprobeerd hebben, het product blijven kopen.



Ondernemer Marcel van Wing, de man achter het duurzame margarinemerk, is ingenomen met het enthousiasme waarmee de consument The Flower Farm omarmt. “Wat is het mooi om te merken niet alleen te staan in de strijd tegen ontbossing van het regenwoud. Het terugdringen van het gebruik van palmolie is daarin een belangrijk middel. Zelfs nu nog wordt tropisch regenwoud ontbost voor de aanleg van oliepalmplantages.”



Consumentenbond



De Consumentenbond sluit zich daar daarbij aan. “Wil je 100% milieubewust consumeren, dan kun je producten met palmolie het best vermijden,” stelt de Consumentenbond in maart uitgave van haar gids.



“En margarine zonder palmolie heeft effect”, zegt Van Wing. “Zo ontneem je met een gezin van vier, per jaar, zelfs meer dan 10 kilo palmolie uit de palmolievraag. En als je weet dat voor die 10 kilo meer dan 30 vierkante meter oliepalmplantage nodig is om dat te maken, dan weet je dat alleen al het smeren van The Flower Farm er echt toe doet.” Met deze miljoen verpakkingen heeft The Flower Farm reeds 40.500 kg palmolie en daarmee 11.000 m2 oliepalmplantages bespaard*.



Het succes van The Flower Farm smaakt naar meer voor Van Wing. “Met het miljoenste pakje binnen een jaar, zijn we niet meer weg te denken uit het koelschap van de supermarkten. Maar het betekent ook dat er ruimte is voor meer producten van The Flower Farm. We zijn nu bezig met nieuwe palmolievrije producten en daar zal binnenkort meer over bekend worden.”



* = Berekening op basis van 20% palmolie in vergelijkbare normale margarine en 3800 kg opbrengst per hectare.