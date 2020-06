Koningin Maxima bezoekt de techniek

Een leven lang ontwikkelen juist nu belangrijk



Een leven lang ontwikkelen in de techniek is juist nu van groot belang. Dat benadrukte koningin Máxima tijdens haar bezoek aan het Gelders Vakmanschap, een sterke alliantie van regionale overheden, technische bedrijven met het mbo- en hbo-onderwijs, landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Als lid van het Comité van ondernemerschap volgt zij de ontwikkelingen in het MKB sinds de coronacrisis op de voet. Koningin Máxima bezocht donderdag 25 juni jl. het bedrijf Hamer in Apeldoorn om in gesprek te gaan over wat een leven lang ontwikkelen in het MKB inhoudt. Dagvoorzitter was Robert-Jan de Vries van het ontwikkelingsfonds Wij Techniek.



Erkenning



Het koninklijk bezoek is een erkenning voor het pionierswerk van het Gelders Vakmanschap dat al eind 2018 startte. De alliantiepartners pakken het tekort aan technisch personeel aan én bieden de mogelijkheid aan de medewerkers in de provincie zich te ontwikkelen. “Dit is een voorbeeld van een fantastische publiek private samenwerking. Ondernemers krijgen toegang tot meer en beter geschoold technisch personeel; instromers en zij-instromers hebben volop arbeidskansen in de kansrijke technische sector. Wat de ministers Koolmees en Van Engelshoven vanuit Den Haag aanjagen, wordt hier in de praktijk gebracht” aldus dagvoorzitter De Vries (Wij Techniek). Juist nu is dat van belang. Door corona is een deel van de medewerkers minder inzetbaar door de vermindering van de werkvoorraad én is dit juist het moment om je te ontwikkelen en bij te scholen.



Praktijk



Installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn treedt vandaag op als gastbedrijf. John Dijkman, directeur en ook voorzitter van het ontwikkelingsfonds Wij Techniek, is blij met deze koninklijke aandacht. Hij laat graag zien hoe je vormgeeft aan een leven lang ontwikkelen in de praktijk. Hamer heeft een eigen opleidingscoach aangesteld voor het opleiden van de medewerkers en voor zij-instromers uit andere branches en instromende statushouders. Dit wordt ondersteund vanuit Gelders vakmanschap met kennis en scholingsvouchers.



Het bezoek geeft hem ook de mogelijkheid om de essentiële rol van techniek te benadrukken. Dijkman: “Techniek is het fundament. Wij maken als sector de leefomgeving van mensen duurzamer, fijner, veiliger, meer comfortabel. Denk aan de techniek in de zorg en de energietransitie. Die rol geeft mij energie als ondernemer, maar ook aan de vakmensen en de hele sector.”



Onder de indruk



Naast Hamer deelden een aantal werkgevers, medewerkers, instromers en coaches uit de bouw en techniek hun beste voorbeelden en ervaringen met koningin Máxima. Zij was onder de indruk van deze samenwerking en onderstreepte het belang om juist regionaal partijen te verbinden om zo een leven ontwikkelen te realiseren.