OnderhoudNL: omzetverwachting daalt, werkgelegenheid onder druk

Ondernemerspanel Laagseizoen 2019-2020



Leden van OnderhoudNL maken zich zorgen over de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid in de branche. Gemiddeld verwachten de bedrijven een omzetdaling van 6,2% voor heel 2020. Iets meer dan de helft van de leden verwacht desalniettemin de omzet op peil te kunnen houden. Ook de werkgelegenheid staat onder druk, aldus de bedrijven. De werkgelegenheid is op dit moment nog goed in balans, maar er zijn voor het eerst in lange tijd meer bedrijven negatief dan positief gestemd over de ontwikkelingen. Dit blijkt uit het online OnderhoudNL Ondernemerspanel.



Orderportefeuille



De omvang van de orderportefeuille is op dit moment nog gemiddeld 20 weken. Het beeld wordt daarbij licht vertekend door het naar voren halen van opdrachten. OnderhoudNL heeft met haar campagne #onderhoudkandoor bij opdrachtgevers sterk aangedrongen werk niet uit te stellen of zelfs naar voren te halen omdat overig werk dat wegvalt zoveel mogelijk op te vangen.



Laagseizoen en binnenwerk



Door de thans nog heersende onzekerheid verwachten veel bedrijven dat het komende laagseizoen een terugloop in de omzet en werkvoorraad zal laten zien. Daarom heeft OnderhoudNL deze week de campagne “Zomer? Vooruit met die Winterschilder” al gestart, om de reservering van het binnenwerk dat vaak in het laagseizoen wordt verricht te stimuleren. Er is daarnaast ten behoeve van alle onderhoudswerk, binnen en buiten, een op het protocol aanvullende handleiding, werkinstructie, stroom- en communicatieschema en Webinar samengesteld om veilig door te kunnen blijven werken onder de 1,5 meter maatregels. Het is daarom op dit moment één van de eerste en meest complete protocollen.



Het Ondernemerspanel



OnderhoudNL wil de invloed van de economische omstandigheden op de schilders-, onderhouds-, glas- en metaalconserveringsbranche graag in de gaten houden. Daarom wordt de conjuncturele ontwikkeling twee keer per jaar gemeten via een digitale enquête onder leden, het zogenoemde Ondernemerspanel. De enquête wordt uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. De meting van het 36e Ondernemerspanel over het laagseizoen van 2019-2020 is als bijlage in dit bericht beschikbaar.