FME en vakbonden verhogen BBL-subsidie fors

Bedrijven in de Metalektro met mbo-studenten in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) krijgen fors meer subsidie. De bijdrage uit het Opleiden & Ontwikkelen fonds gaat voor het studiejaar ’20-‘21 met 1250 euro omhoog, naar minimaal 4250 euro. Dat hebben ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en de vakbonden zojuist besloten. In deze crisistijd is het juist belangrijk bedrijven te ondersteunen en te helpen om hun talenten binnenboord te houden. Een BBL- studie is een combinatie van werken en leren, waarbij de student in dienst is van een erkend leerbedrijf. De verhoging geldt voor alle bedrijven die onder de cao Metalektro vallen.



Leercultuur



Ook is het e-learningplatform oZone uitgebreid met nieuwe modules en opengesteld voor individuele medewerkers. “Het is nu, meer dan ooit, van belang dat getalenteerde medewerkers bij onze bedrijven blijven en zij zich blijven doorontwikkelen. De sector kampte al met een enorm personeelstekort van mensen met de juiste skills. Het bijscholen van medewerkers en het creëren van een leercultuur zijn nu geen ‘wens’ meer, maar een keiharde must”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.



De ‘post-corona wereld’ zal nog meer in het teken staan van leven lang ontwikkelen en (online) leren. De instroom van nieuwe medewerkers in de technologische sector en de wendbaarheid van de medewerkers blijft een essentiële succesfactor. FNV-bestuurder Ruud van den Bergh: “Het is daarom van belang dat we de uitstekende opleidingsstructuur in de technologische industrie overeind houden. Dan gaat het niet alleen om de begeleiding van BBL-ers, maar ook van stagiairs en van zij-instromers”.



Uitdaging



De ontwikkeling naar nog betere samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en innovatie in de regio moet onverminderd door kunnen gaan. Alleen door met elkaar te blijven investeren in leren en ontwikkelen, hebben we ook straks de goed geschoolde medewerkers die we nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. FME en de Vakbonden hebben met de subsidieverhoging alvast een duit in het zakje gedaan.



De subsidies aan de erkende leerbedrijven worden door het opleidingsfonds A+O Metalektro uitgekeerd.