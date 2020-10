Ventilatiesensor waarborgt veilig binnenklimaat tijdens corona

DEN HAAG – Nu Nederland naar binnen gaat en het besmettingsgevaar voor Covid-19 toeneemt, wordt het belang van goed geventileerde ruimtes steeds belangrijker. IT- bedrijf Iotta heeft daarom een draadloze ventilatiesensor ontwikkeld die continu het binnenklimaat meet van scholen, kantoren en andere gebouwen en waarschuwt als er iets mis is met de luchtversheid.



Het RIVM adviseert in coronatijd ruimtes en werkplekken waar veel mensen komen goed te ventileren om de overdracht van COVID-19 te beperken. Uit verschillende onderzoeken, zoals van de UvA, blijkt namelijk dat kleine hoestdruppeltjes minutenlang in de lucht blijven hangen, met name in niet of slecht geventileerde ruimtes. Uit onderzoek dat minister Arie Slob van Onderwijs in augustus liet uitvoeren bleek echter dat bijna 800 schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs niet voldoen aan de bestaande normen voor ventilatie. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders voldoet de ventilatie in de helft van alle schoolgebouwen niet. Dat terwijl op scholen steeds meer coronabesmettingen worden gemeld.



Met de dienst van Iotta kan een veilig binnenklimaat gewaarborgd worden. De draadloze sensoren van het bedrijf hangen aan de wand en meten in elke ruimte 24/7 de luchtversheid en het binnenklimaat. Ze waarschuwen direct via licht- en geluidsignalen als de ventilatie niet in orde is. Alle metingen worden bijgehouden op een dashboard, zodat knelpunten in de luchtkwaliteit aan het licht komen en opgelost kunnen worden. Iotta biedt die metingen aan als een dienst op afstand (SAAS). Daardoor kan het in elk gebouw toegepast worden en botst het niet met andere ICT-systemen.



De sensor meet geen virussen of aerosolen, maar wel de CO2-concentratie in een ruimte. Dit is een probate manier om die coronavrij te houden. ,,Als de CO2-concentratie te hoog is zijn we elkaars lucht aan het inademen en dus ook elkaars aerosolen of virusdeeltjes”, legt Erik Steenbergen van Iotta uit.



Het bedrijf plaatst al jaren sensoren in scholen, kantoren, werkplekken en kinderdagverblijven en heeft zo de nodige data verzameld. Daaruit blijkt dat de CO2-concentratie de hele dag door flink schommelt. Eén keer meten heeft dus niet veel zin, continu meten wel. ,,In een volle klas kan de situatie na een half uur al weer anders zijn. Doe je dan een deur of een raam open, dan zien we de CO2-concentratie meteen teruglopen”, aldus Steenbergen.