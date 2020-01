Jaarlijkse ‘Supplement van het Jaar’ verkiezing weer van start

Zojuist is de verkiezing van het ‘Supplement van het Jaar 2020’ gestart. Het publiek stemt voor het vierde jaar op rij op de vitamines, mineralen, kruiden of andere voedingssupplementen die hun voorkeur heeft. Wordt de multivitamine, vitamine C, vitamine B12, probiotica, calcium, foliumzuur, echinacea, visolie of iets heel anders het meest gekozen? Stemmen kan op www.supplementvanhetjaar.nl. Op 6 februari wordt tijdens de openingsdag van de Gezondheidsbeurs het ‘Supplement van het Jaar 2020’ bekendgemaakt.



Het gebruik van voedingssupplementen is bij meer dan de helft van de Nederlanders dagelijkse kost. Uit recente cijfers van marktonderzoeksbureau Motivaction blijkt dat bijna 63% van de Nederlanders regelmatig extra vitamines en mineralen neemt en 37% ze af en toe gebruikt. Supplementen zijn niet voor niets zo populair, want het is een goede manier om zelf aan je gezondheid te werken. Uit het onderzoek blijkt dat supplementen vooral preventief worden geslikt om klachten in de toekomst te voorkomen. Naast vitamines en mineralen worden supplementen met probiotica, visolie, kruiden en overige fysiologisch actieve stoffen uit voeding veel gebruikt.



Gezondheidswinst



Uit de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM (RIVM/2012-2016) blijkt dat de inname van calcium, ijzer, vitamine A, B2, B6, C en foliumzuur bij Nederlanders laag is. Supplementinfo.nl hoopt met de verkiezing een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording van het behalen van gezondheidswinst met vitamines en mineralen.



Jaarlijkse ‘Supplement van het Jaar’ verkiezing toont trends



Supplementinfo.nl organiseert jaarlijks de Supplement van het Jaar verkiezing en gaat op zoek naar de voorkeuren van het Nederlandse publiek voor bepaalde vitaminen, mineralen, kruiden of andere supplementen. Het gaat hierbij om een soort voedingssupplement, niet om een bepaald merk en alle supplementen maken evenveel kans om uitgeroepen te worden tot Supplement van het Jaar. In 2017 werd vitamine D Supplement van het Jaar en in 2018 eindigde magnesium als favoriet. In 2019 werd er het vaakst op kurkuma gestemd.