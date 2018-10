Haarlem en stadsbouwmeester Max van Aerschot in harmonie uiteen

Gedurende de periode 2008-2018 leverde architect Max van Aerschot als stadsbouwmeester een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad Haarlem. Vanwege een meningsverschil over zijn honorering werd het contract met Max van Aerschot in 2018 niet meer verlengd. Beide partijen hebben hun geschil nu op basis van goede zakelijke afspraken beëindigd en gaan in harmonie uiteen.



De gemeente is Max van Aerschot erkentelijk voor de visies en initiatieven in de jaren 2008-2018, die hebben bijgedragen aan de discussie over de ontwikkeling van de stad. Ook is er waardering voor het feit dat Max van Aerschot het debat over tal van projecten is gestart. Hij deed dat vanuit een inhoudelijk brede blik en initieerde daarmee diverse voor de stad Haarlem waardevol gebleken dwarsverbanden.



Ter gelegenheid van het vertrek van stadsbouwmeester Max van Aerschot wordt een speciale publicatie voorbereid. Daarin reflecteren tien direct betrokkenen op tien visies en initiatieven van Max van Aerschot uit de periode 2008-2018. Deze publicatie zal door wethouder Floor Roduner worden gepresenteerd en kan worden gezien als een prikkelende bijdrage aan het debat over de toekomst van Haarlem.