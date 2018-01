Prominent Amerikaans datacenter koopt Nederlandse Netrouting

Prominente Amerikaanse datacenter-exploitant koopt Nederlandse Netrouting



DEN HAAG/MIAMI (10/01/2018) – Netrouting, hosting- en colocatie provider met datacenters in Den Haag en Spijkenisse, is overgenomen door ColoHouse, een van de grotere colocatie-datacenters in Florida.



De overname brengt twee werelden bij elkaar. Netrouting, een hosting- en netwerkprovider met eigen datacenters onder de vlag van Data Facilties in Spijkenisse en Den Haag, brengt ook diverse Points of Presence in Europa, Azië en de VS met zich mee.



ColoHouse, een colocatie-aanbieder gevestigd in Miami Florida, werkt al sinds 2010 nauw samen met de oprichter en CEO van het Nederlandse bedrijf, Savvas Bout.



Trots

“Wij zijn ongelooflijk trots”, vertelt Bout vanuit Miami. “Sinds onze oprichting in 2007 hebben we continu vooruitgekeken naar een volgende stap. Deze ambitie trok ons de grens over – van Amsterdam naar Stockholm, naar Miami, en de rest van de wereld. Door het bundelen van onze krachten met ColoHouse kunnen we onze positie als wereldwijde internet service provider verder ontwikkelen en verbreden.”



“Wij kunnen niet gelukkiger zijn”, zegt Paul Bint, CEO van ColoHouse. “De overname van Netrouting en Data Facilities stelt ons in staat om wereldwijd moderne cloudoplossingen, hybride colocatie en beheerde ICT-omgevingen aan te bieden. Dankzij deze stap zullen we klanten overal ter wereld op een nog hoger niveau kunnen bedienen.”



De acquisitie is rond en de bedrijven zullen in de loop van 2018 organisatorisch met elkaar worden geïntegreerd. Savvas Bout voegt zich bij het team van ColoHouse in Miami als de nieuwe Chief Technology Officer (CTO). Ook de Nederlandse werknemers in Den Haag en Spijkenisse maken in de nieuwe situatie deel uit van de ColoHouse-organisatie.



Over ColoHouse

Als de op één na meest verbonden colocatie-aanbieder in de staat Florida (ruim 20 miljoen inwoners), is ColoHouse een vooraanstaande speler in de Amerikaanse markt. ColoHouse biedt kwalitatief hoogstaande digitale infrastructuur en optimale service aan zowel kleine bedrijven als multinationals. Meer informatie: www.colohouse.com.



Over Netrouting

Netrouting is in 2007 opgericht met als doel om de nieuwe standaard te creëren in de snel veranderende hostingwereld. In de jaren die volgden, groeide Netrouting uit tot vooraanstaande hostingprovider met datacenters en vestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Meer informatie: www.netrouting.nl.



Over Data Facilities

Data Facilities beheert twee regionale carrier-neutral datacenters in de Randstad. De datacenters van Data Facilities bieden een veilige en moderne omgeving voor hedendaagse IT- en telecombedrijven. De faciliteiten bieden onderdak aan applicaties van omvangrijke bandbreedte, data en content. Meer informatie: www.datafacilities.nl.