Start onderhandelingen nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

Inzet ABU en NBBU: meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten én een gelijk speelveld



Lijnden, 9 september 2020 – Vandaag starten de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. De ABU en NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten. Investeringen in duurzame inzetbaarheid, een verbeterde pensioenregeling, verkorting van uitzendduur en contractflexibiliteit en invoering van standaarduitzendcontracten zijn onderdeel van het pakket voorstellen die de werkgevers aan de vakbonden doen. Jurriën Koops, directeur: “Wij willen dat er zaken verbeteren als het gaat om de positie van uitzendkrachten en nemen onze eigen verantwoordelijkheid hiervoor. De cao heeft bewezen daarvoor bij uitstek het instrument te zijn om dit gedaan te krijgen.”



De afgelopen jaren zijn werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeterd. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden meer in lijn gebracht met werkenden in dienst van de opdrachtgever. Dat neemt niet weg dat een groep uitzendkrachten langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk. Veel inleners kiezen er ook in deze coronatijd voor om structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit in te vullen. Dit beperkt de doorstroommogelijkheden. Risico’s voor flexibiliteit worden daardoor afgewenteld op hen die flexibel werken. Ook daar willen we de cao op aanpassen.



Koops: “Tegelijkertijd zien wij een groei van ongeorganiseerde vormen van flexibel werk. Mede mogelijk gemaakt omdat adequate zzp-wetgeving ontbreekt. ABU en NBBU blijven ervoor kiezen uitzendwerk te verbeteren via de cao. Daarvoor is het essentieel dat er een gelijk speelveld komt voor alle vormen van flexibel werk. Wij erkennen dat er zaken te verbeteren zijn, maar moeten ook zorgen voor continuïteit van de branche. We hebben de politiek nodig voor de aanpak van de andere vormen van flexibel werk.”



Marco Bastian, directeur van de NBBU: “De uitzendbranche schept ieder jaar werkgelegenheid voor honderdduizenden mensen. We zijn bereid blijvend te investeren in het perspectief van deze werkenden. Door duurzame inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld door verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten. Daarmee wordt hun positie steeds verder versterkt.”



De werkgevers stellen dan ook voor om de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar. En het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte weken. Ook ligt er een voorstel voor het invoeren van standaardcontracten voor uitzenden. Bedoeld om het speelveld binnen de branche meer transparant en gelijk te krijgen. De ABU en NBBU zetten zwaar in op duurzame inzetbaarheid. Koops: “Duurzame inzetbaarheid, dus o.a. investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de lange termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verdubbelen.”



De onderhandelaars streven naar een nieuwe cao die op 1 juni 2021 ingaat.