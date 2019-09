Internationale ambitie kabinet moet flink omhoog

Algemeen directeur Michiel Servaes:



‘Het kabinet zet voorzichtige stappen om grote internationale uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, ongelijkheid en belastingontwijking aan te pakken. Maar duurzame maatregelen en voldoende middelen voor echte oplossingen blijven uit. Terwijl het kabinet het ontwikkelingsbudget juist weer wilde laten stijgen richting de internationale norm van 0,7%, daalt het percentage dit jaar naar 0,53%, het laagste sinds 1973. Het is onbegrijpelijk dat we in deze tijd van economische groei en budgetruimte, niet meer investeren in urgente mondiale problemen en de toekomst van miljoenen kwetsbare mensen. Als er een moment is om ambities waar te maken, dan is het nu.’



‘Het voornemen om multinationals als Shell voortaan gewoon belasting te laten betalen, is echt een morele doorbraak. Onze jarenlange oproep om grote belastinglekken te dichten lijkt eindelijk gehoord. Dat is nodig, want Nederland speelt mondiaal een kwalijke rol waar vooral ontwikkelingslanden de dupe van zijn. Maar wie denkt dat het probleem hiermee is opgelost heeft het mis. Zolang Nederland de vele belastingtrucs niet echt aanpakt, blijven wij campagne voeren voor eerlijke belasting.’



‘Nederland schiet ook tekort met de beloofde financiële steun voor klimaat-aanpassing in ontwikkelingslanden. Nederland pronkt vooral met privaat geld. Dat zijn vooral lucratieve investeringen van bedrijven in duurzame energie, die niet helpen om de kwetsbare gemeenschappen die nu getroffen worden door extreem weer te beschermen. Daarvoor is meer publiek geld nodig. Verder betaalt Nederland de klimaatkosten uit bestaande ontwikkelingsgelden en dat is een sigaar uit eigen doos voor arme landen.’