​​​​​​​Museon bekijkt op 3 mei oorlogsmateriaal van particulieren

Op vrijdag 3 mei besteedt het Museon aandacht aan het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog met de actie ‘Niet weggooien!’



Advies bij uw voorwerpen



Op 3 mei zijn medewerkers van het Museon van 13.00 tot 17.00 uur beschikbaar in het museum om door het publiek meegebrachte voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te bekijken, vragen te beantwoorden en advies te geven over een eventuele schenking aan een museum of archief.



* Foto-informatie:



Een aansteker gemaakt van een messing patroonhuls en een koperen Engelse munt, een farthing, met het portret van koning George VI. Op de huls is een medaillon aangebracht met de klimmende Nederlandse Leeuw. Deze aansteker behoorde aan de Haagse marechaussee Barend Uiterwijk (31 mei 1912 - 16 okt. 1982) die belast was met de beveiliging van H.M. Koningin Wilhelmina tijdens haar verblijf in Engeland gedurende de oorlog. De aansteker is vorig jaar geschonken en opgenomen in de collectie van het Museon onder het collectienummer 231782 en is samen met de biografie van Barend Uiterwijk te raadplegen via onze website: https://cc.museon.nl/



Niet weggooien!



Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s tot dagboeken, officiële documenten of voorwerpen. Tijdens de speciale actiedagen van ‘Niet Weggooien!’ zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’ is een initiatief van een aantal musea, archieven en erfgoedinstellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace & Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.