Nieuw onderzoek verbetert weerverwachting van buien en onweer

Twee Britse natuurkundigen Malcolm Kitchen en Chris Brunt hebben een methode ontwikkeld waarmee buien en onweer in de toekomst beter kunnen worden voorspeld. Daarvoor hebben beiden de Harry Otten Prijs (€ 25.000) voor innovatie in de meteorologie ontvangen.



Kitchen en Brunt hebben een nieuwe meetmethode ontwikkeld door gebruik te maken van radiosignalen die door commerciële vliegtuigen wordt uitgezonden. Door de buiging van de radiosignalen te meten is het mogelijk om de brekingsindex van de atmosfeer vast te stellen. Met die informatie kan vervolgens de luchtvochtigheid in de onderste kilometers van de atmosfeer worden bepaald. Dit is essentieel is voor het maken van een goede korte-termijn weersverwachting.



Leo Kroon, voorzitter van het bestuur van de Harry Otten Stichting, zei dat “Het idee van Malcolm Kitchen en Chris Brunt is hoogst innovatief. Het levert waarnemingen in de onderste lagen van de atmosfeer waardoor weersverwachtingen op kleine schaal en korte termijn aanmerkelijk verbeterd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het voorspellen van buien en onweerssystemen”. Met een proefopstelling in Zuidwest Engeland zijn de eerste bemoedigende meetresultaten verkregen.



De Harry Otten Prijs voor innovatie in de meteorologie is voor de vierde keer uitgereikt. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Meteorological Society die momenteel in Kopenhagen, Denemarken plaatsvindt, heeft de jury verklaard dat Malcolm Kitchen van het Britse Met Office en Chris Brunt van de Universiteit van Exeter, de eerste prijs van 25.000 Euro hebben gewonnen.



De winnaars van de prijs werden geselecteerd uit drie finalisten. De andere twee finalisten ontvingen elk 2500 Euro voor hun idee.



Yann Dufournet, Igor Stepanov, en Geanny Amos dos Santos van SkyEcho, een klein, jong bedrijf in Nederland presenteerden hun innovatieve idee: enLIGHT – Een nieuwe manier om hoge-resolutie weergegevens over naderend extreem weer te communiceren naar gebruikers. Zij stellen voor om met behulp van hoge-resolutie regenradars en korte-termijn verwachtingen mensen in de stad te waarschuwen over naderend extreem weer. Zij demonstreerden hun idee aan de hand van een proefopstelling in Rotterdam.



Paul Petersik uit Duitsland besprak zijn idee getiteld VineForecast – Een methode om individuele verwachtingen te maken voor het uitbreken van schimmelziekte in wijngaarden. Het doel is om een verwachting te maken van het risico op het uitbreken van meeldauw in wijngaarden met behulp van hoge-resolutie modellen, lokale waarnemingen en een zelflerende computer. Hiermee zouden wijnboeren tijdig gewaarschuwd kunnen worden waardoor er aanmerkelijk minder pesticiden en andere middelen gebruikt zouden hoeven te worden.



De jury ontving inzendingen voor de prijs uit verschillende Europese landen, Rusland en de Verenigde Staten. De Harry Otten Prijs wordt elke twee jaar toegekend. Meer informatie is te vinden op https://www.harry-otten-prize.org/.



Over Harry Otten en de Harry Otten Stichting



Harry Otten is meer dan 40 jaar actief geweest in de meteorologie waarvan 25 jaar als oprichter en directeur van Meteo Consult (tegenwoordig: MeteoGroup). In die 25 jaar groeide het bedrijf uit van 5 tot meer dan 270 medewerkers in meer dan 10 landen, waardoor het het grootste private weerbedrijf in Europa werd en een van de belangrijkste weerbedrijven in de wereld. Harry verkocht zijn bedrijf tussen 2005 en 2011 en hij uitte zijn dankbaarheid aan de meteorologische gemeenschap door een fonds te creëren dat nu gebruikt wordt om innovatieve ideeën in de meteorologie te belonen.