Karavaan van twaalfhonderd HomeRiders en HomeRunners vanuit Rotterdam

Kiezen op elkaar om de afstand tussen zieke kinderen en hun ouders te verkleinen







Zo’n twaalfhonderd amateurwielrenners en -lopers vertrekken vanavond uit Rotterdam de avond en nacht in, richting Brabant tijdens hun sponsorwieler en -looptocht voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De fietsers leggen 500 kilometer in 24 uur tijd af in een hartvorm door Nederland met als start en finish plaats Utrecht. De lopers ondergaan een beproeving van 240 kilometer in een kleinere hartvorm met tevens start finish in Utrecht. De sporters en hun begeleiders kwamen vandaag tussen 19.00 en 23.00 uur na een pittige middag binnen in Rotterdam. Even rust, opfrissen en klaarmaken voor de zware nacht die eraan zit te komen. “De sfeer, hoe iedereen zich inzet. Het is écht geweldig. Je voelt dat je leeft”, aldus een deelnemer.



De routes van HomeRide en HomeRun komen in Rotterdam en Den Bosch samen. De eerste verhalen druppelen binnen. “Heerlijk om zo bezig te zijn. écht iets samen neerzetten en voelen en weten waarvoor je het doet. Het is werkelijk prachtig” aldus één van de HomeRunners. Om 23.30 vertrekken de laatste fietsers en lopers richting het volgende checkpoint in Bergen op Zoom en daarna is het door het holst va de nacht op naar stadion de Vliert in Den Bosch. Morgenochtend vertrekt de karavaan dan weer voor de tweede helft van de tocht naar Utrecht. De vermoeidheid zal er dan goed inzitten, maar de HomeRiders en HomeRunners weten waar ze het voor doen: ze zamelen geld in voor de Ronald McDonald Huizen. Met iedere afgelegde kilometer verkleinen ze de afstand tussen zieke kinderen en hun ouders. Bij de start in Utrecht was al ruim 1 miljoen euro opgehaald, en de donaties komen nog steeds binnen. “We gaan zo een absolute record opbrengst tegemoet” aldus Renate Westerlaken-Loos, directeur van Ronald McDonald Kinderfonds Nederland.



Thuisfront is een belangrijk begrip



Alle teams fietsen of lopen met een eigen verhaal en vaak met een persoonlijke motivatie. Onder de sporters ook vele deelnemers die uit eigen ervaring weten wat een verblijf in een Ronald McDonald Huis betekent. Zo is daar het verhaal van de HomeRide Daddies. Wilfred, Rob, Olaf en Joost kennen elkaar uit het Brabantse dorp Heeswijk-Dinther. Buiten dat ze tot dezelfde vriendenkring behoren, hebben ze nog een gemeenschappelijke deler: de vier vaders hebben vlak na de geboorte van één van hun kinderen gebruikgemaakt van een Ronald McDonald Huis.De een heeft er langere tijd doorgebracht dan de ander. Maar gelukkig hebben ze uiteindelijk allemaal hun kindje mee naar huis kunnen nemen. Voor het weekend stond de sponsor teller voor de HomeRide Daddies al op bijna dertig duizend euro. Een prestatie van formaat.