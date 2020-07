Pepperflow neemt ETL-tooling van MyExports over

Pepperflow heeft de ETL-tooling van het bedrijf MyExports overgenomen. MyExports, specialist in het ontsluiten van data en databronnen, ontsluit sinds 2016 de financiële data voor Pepperflow aan de hand van de Pepperflow Connector. Door de overname komt de ETL-tooling geheel in beheer van Pepperflow.



De ETL-tooling wordt door de overname een geïntegreerd onderdeel in de bedrijfsvoering van Pepperflow. De afgelopen 4 jaar hebben Pepperflow en MyExports samen gewerkt aan de Pepperflow Connector. Henk Koops en Hennie Jussen, die de tooling hebben ontworpen voor MyExports, blijven na de overname betrokken bij Pepperflow. Zo zullen zij enkele personeelsleden opleiden om de kennis over het koppelvlak zelf in de praktijk toe te kunnen passen. Hierdoor kan Pepperflow de kennis ontwikkelen om de ETL-tooling verder te onderhouden en te verbeteren.



Eline Zoutewelle, CPO bij Pepperflow, is verheugd met de overname. “De overname van de tooling biedt veel kansen voor Pepperflow, in het bijzonder qua kennis en continuïteit. Wij willen Henk Koops en Hennie Jussen vooral heel erg bedanken voor hun jarenlange ondersteuning. Zij hebben aan de wieg gestaan van de Pepperflow Connector en zijn al die jaren enorm betrokken geweest bij de doorontwikkeling van de tooling en het bedrijf Pepperflow in het algemeen. Dat we de tooling nu in huis halen is een absolute verrijking voor onze organisatie.”



Expertise in huis



Met het oog op een steeds verder groeiend klantenbestand biedt de overname van de tooling meer mogelijkheden om te acteren op wensen van klanten. Daarnaast kan er nu binnen Pepperflow kennis en expertise worden ontwikkeld. Pepperflow verwacht hierdoor de komende jaren een nóg beter koppelvlak te ontwikkelen en dat biedt meerwaarde op het gebied van data uitwisseling tussen verschillende bronsystemen. Op basis van de geïntegreerde data kan in Pepperflow een visuele weergave op een dashboard worden gepresenteerd waardoor de eindgebruiker een duidelijk beeld heeft van wat er binnen zijn of haar organisatie speelt.