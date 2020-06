Amsterdam-Delta in top drie beste startup ecosystemen van Europa

Amsterdam-Delta* is het derde beste startup ecosysteem van Europa. Dat blijkt uit de Startup Genome Global Startup Ecosystem Ranking die vandaag is uitgebracht. Europees gezien moet Amsterdam-Delta nu alleen Londen en Stockholm nog voor zich dulden. Vorig jaar stond Amsterdam in Europa nog op de vijfde plaats, na Londen, Parijs, Berlijn en Stockholm. Wereldwijd staat Amsterdam-Delta nu op de 12e plek (vorig jaar 15e), de lijst wordt aangevoerd door Silicon Valley.



Elk jaar publiceert Startup Genome het wereldwijde startup ecosysteem rapport. Meer dan 1 miljoen bedrijven in 300 tech ecosystemen worden geanalyseerd om een grondig inzicht te geven in welke startup ecosystemen in de wereld het best presteren. Het rapport is een belangrijke graadmeter voor het realiseren van de ambitie van Nederland en Techleap.nl om Nederland in de wereldwijde top 5 van startup landen te krijgen en op de nummer één positie in Europa. De index is gebaseerd op cijfers van 2019, het effect van de corona-pandemie op startups wereldwijd en in Nederland is hier niet in meegenomen.



Verbondenheid



De plek in de Europese top drie dankt Amsterdam-Delta volgens Genome vooral aan de hoge mate van sociale en logistieke verbondenheid met de rest van de wereld, het steeds volwassener investeringsklimaat en de mate waarin Nederlandse startups wereldwijd markten aanboren. De groei van bedrijven als betaalbedrijf Adyen, draagt ook bij aan de hoge ranking. De marktwaarde van Adyen bedroeg in juni 2020 volgens Genome ruim 30 miljard dollar.



Daarnaast is Genome onder de indruk van de sterke Nederlandse prestaties op het gebied van in Agtech & New Food en Life Sciences. Als voorbeelden worden onder andere Picknick genoemd, het online kruideniers platform dat in 2019 een investering van 275 miljoen dollar ophaalde, en de Vegetarische Slager, een vleesvervangende startup met 2600 verkooppunten in 13 landen die in 2018 werd overgenomen door Unilever.



Verbeterpunten



Serie A+ financiering in termen van aantallen en omvang in vergelijking met onze EU-tegenhangers blijft een uitdaging. Hoewel er in 2019 in Nederland voor een recordbedrag van 1,4 miljard dollar is geïnvesteerd in startups, was de mediane serie A-ronde slechts 2,4 miljoen dollar. Dat is meer dan 10 procent onder het wereldwijde gemiddelde. Ook scoorde Amsterdam-Delta ecosysteem zeer slecht op Kennis, gedefinieerd als de impact van publicaties en onderzoek en de volume van patenten in het ecosysteem. Hier ligt een grote kans voor verbetering. Ook blijft het aantal succesvolle exits achter bij de nummer van de Europese lijst, Stockholm. Nummer één in Europa, Londen, scoort beter op VC-activiteit en algemene prestaties.



Herstel van Nederland



Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat: “Deze Genome Ranking laat zien dat het ons lukt om Nederland steeds aantrekkelijker te maken voor techbedrijven. Het aantal investeerders neemt toe en we horen tot de vier best verbonden startup hubs ter wereld. Steeds meer startups werken vanuit Nederland aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, en zorgen daarmee hier voor banen en inkomsten. We staan daarmee in de top drie van Europa. Tegelijkertijd heeft COVID-19 onze startups hard geraakt. Daarom blijf ik me onverminderd inspannen om ons land een goede thuisbasis te houden voor startups. Zo kunnen zij groeien en blijven bijdragen aan de banengroei en het herstel van de Nederlandse economie.”



Special Envoy van Techleap.nl, Constantijn van Oranje: “Dit succes is het resultaat van de inspanningen van alle mensen en instellingen die zich in Nederland inzetten voor het tech ecosysteem. In de eerste plaats de ondernemers zelf, maar ook de investeerders, beleidsmakers, incubators, universiteiten, hoge scholen en kenniscentra. Tech zorgde ervoor dat we bleven draaien toen de hele wereld door corona tot stilstand kwam. Daardoor konden we thuis werken, onderwijs volgen, boodschappen laten bezorgen en snel medische hulpmiddelen produceren toen dat nodig was. Deze flexibiliteit en innovatiekracht hebben we nu in het herstel van Nederland hard nodig. Nu moeten we doorpakken om te zorgen dat wat we in 10 jaar opgebouwd hebben niet door Covid19 wordt weggevaagd. Nu moeten we zorgen dat we blijven investeren in techbedrijven en in een ecosysteem dat de beste bedrijven, talenten, technologie en investeerders weet voort te brengen, aan te trekken en vast te houden.”



*Amsterdam-Delta, beslaat het gebied van Amsterdam en honderd kilometer daaromheen