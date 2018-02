Resultaten Onderzoek Effecten Kankerbehandeling op Smaakbeleving

Presentatie resultaten wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kanker en chemotherapie op de smaakbeleving van patiënten en de introductie van de Tool box voor zorgprofessionals en patiënten om hier mee om te gaan.



Op zaterdag 24 februari 2018 zal om 14 uur in het Lloyd Hotel te Amsterdam de HungerNdThirst Foundation (HNdT) in samenwerking met het onderzoeksteam van Wageningen University & Research de resultaten presenteren van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kanker op de smaakbeleving van patiënten. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van de HNdT en maakte het mogelijk de Tool box te realiseren.



U bent van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen.



De voorzitter van de stichting, Robert Greene, die het onderwerp in november 2017 agendeerde bij het Europees Parlement*, zal deze middag het onderzoek inleiden en de Tool box introduceren. Deze Tool box wordt aangeboden aan zorgprofessionals en is na 24 februari voor eenieder kosteloos te downloaden op de HNdT website.



Ook zal Robert Greene de verdere ambities van de Foundation verder toelichten. Nu de awareness en de Tool box een feit zijn, wil hij een Sensory Centre ontwikkelen waar patiënten, hun verzorgers, diëtisten en zorgprofessionals samen met wetenschappers en professionals uit de horeca en de voedingsbranche werken aan oplossingen, richtlijnen en tips die het lijden van dysgeusie (smaakstoornis) verlichten en het sociale isolement doorbreken.



Het bestrijden van kanker vraagt een grote inspanning van het menselijk lichaam. De verschillende behandelingen hebben verschillende bijwerkingen. Een van de tot nu toe onderbelichte bijwerkingen is de verandering en soms het verlies van smaak. Deze verandering blijkt er ‘in te sluipen’ en maakt het voor patiënten en hun verzorgers steeds moeilijker om een smaakvolle en soms voedzame maaltijd te bereiden. Dit kan leiden tot ondervoeding en sociaal isolement. HNdT heeft zich tot doel gesteld awareness voor dit probleem te creëren bij zorgprofessionals, patiënten en hun verzorgers. Een doelstelling die op 24 februari wordt gerealiseerd met de presentatie van het onderzoek en de introductie van de Tool box.



Het uiteindelijke doel van de HNdT is de ontwikkeling van kennis en oplossingen voor patiënten en hun verzorgers die altijd en overal toegankelijk zijn. De stichting heeft hiervoor al een eerste samenwerkingsverband gesloten met Danone Nutricia Research en is in gesprek met andere partijen om zich hierbij aan te sluiten. Ook wordt er een onafhankelijk HNdT keurmerk ontwikkeld om aanbieders van ingrediënten, maaltijden en de horeca in staat te stellen de keuze van patiënten en hun verzorgers te vergemakkelijken en zo de vicieuze cirkel van ondervoeding en sociaal isolement te doorbreken.