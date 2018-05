Rockformatie Air Supply komt naar Amsterdam voor exclusieve concerten

In Nederland zijn ze vooral bekend van de megahit ‘All out of Love’. De Australische soft rock formatie Air Supply speelt nog altijd mee in de top van de internationale muziekwereld. Dit najaar komt de band – die wereldwijd meer dan 200 miljoen albums verkocht - voor twee exclusieve concerten naar Nederland. Op 8 en 9 december speelt Air Supply in het RAI Theater in Amsterdam. Alle grote hits komen voorbij, waaronder ‘Making love out of nothing at all’, ‘Sweet Dreams’ en ‘Lost in love’. De optredens in de hoofdstad zijn onderdeel van een Europese tournee en de enige concerten die Air Supply geeft in Nederland.



Ze vonden elkaar bij de Australische versie van rockopera Jesus Christ Superstar. Zangers Russell Hitchcock en Graham Russell maakten in de jaren zeventig onderdeel uit van de cast en raakten direct bevriend. Hun gezamenlijke passie voor The Beatles legde daarvoor de basis. De mannen vulden elke vrije minuut met het zingen van Beatles nummers. Het leidde in 1975 tot de oprichting van hun eigen band ‘Air Supply’. Het begin van een succesverhaal dat Hitchcock en Russell wereldfaam bezorgde. Rod Stewart maakte Air Supply bekend onder een groot publiek door de band als voorprogramma op te nemen tijdens een tournee in 1977 door Amerika, Canada en Australië. Dit vormde de opmaat naar de grote doorbraak. De ‘sound’ van de groep is dan ook uniek laat zich het beste omschrijven als een combinatie van soft- en poprock.



Internationale hits



Singles als ‘Lost in love’, ‘Every woman in the world’ en ‘All out of love’ haalden hoge noteringen in internationale hitlijsten. Gedurende de jaren tachtig bleef Air Supply onverminderd succesvol. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Australische formatie is het nummer ‘Making love out of nothing at all’. Dit lied werd in 1983 uitgebracht en bleek een schot in de roos. Meer dan 5 miljoen singles gingen over de toonbank en maakten van dit lied de succesvolste release ooit van de groep. Air Supply is wereldwijd één van de meest populaire bands. Tot op de dag vandaag maakt de groep grote tournees, vooral door de Verenigde Staten. In dat land scoorde Air Supply – grotendeels in de jaren tachtig - maar liefst acht top tien hits. Ook in Azië is de Australische formatie populair, vooral dankzij de in 1993 verschenen single ‘Goodbye’. Optredens in Europa zijn zeldzaam. De komst van Air Supply op 8 en 9 december naar Amsterdam is dan ook een unieke kans om deze wereldberoemde groep live te beleven.



Concertinformatie:



Air Supply is de band van leadzangers Russell Hitchcock en Graham Russell. Op 8 en 9 december is de band exclusief te zien in het RAI Theater in Amsterdam. Tijdens de concerten komen de grootste hits van Air Supply voorbij.



Aanvangstijden:



Zaterdag 8 december: 20.30 uur



Zondag 9 december: 20.00 uur



Info & tickets:



www.tec-entertainment.com