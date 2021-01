EventInsight zou eerst failliet gaan maar maakt nu een half miljoen omzet per maand

Van faillissement naar bedrijf die een half miljoen euro omzet draait per maand. Toen COVID-19 in maart 2020 voor de eerste lockdown zorgde raakte het Groningse bedrijf EventInsight 95% haar omzet kwijt. Een faillissement in Augustus 2019 leek onvermijdelijk. Ze gooiden niet de handdoek in de ring, integendeel; ze bouwden hun complete software om en lanceerden een digitaal evenementenplatform. En met succes, in 2020 is hun omzet verzesvoudigd en is het bedrijf qua personeel meer dan verdubbeld. Maar dit niet het enige dat anders is aangepakt.



Op dit moment heeft het bedrijf 15 nieuwe medewerkers nodig en dat is zelfs tijdens het corona tijdperk een lastige klus[1]. Maar zoals bijna alles bij deze bijzondere scale-up is ook de personeelswerving verre van standaard. Om aan te tonen dat hun softwarebedrijf verre van stoffig is, maakten ze met alle werknemers een video om te laten zien hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat op de werkvloer van EventInsight. Vanuit het perspectief van de sollicitant krijg je een rondleiding en word je geconfronteerd met vlammenwerpers, gespraytannde sales directors, vliegende champagnekurken en een boardroom die is omgetoverd tot skatepark.



"We hebben de film met al ons eigen personeel gemaakt, omdat het in de eerste plaats een leuke manier is om te laten zien wat voor soort bedrijf we zijn, maar het was ook enorm leuke vorm van teambuilding. We hebben ontzettend veel lol gehad met z'n allen op de draaidag." aldus Bas Krijgsman, één van de oprichters van EventInsight. De video is te zien via de speciale actiesite die voor de film is opgezet; https://www.whathappensinsightstaysinsight.com.



Met elkaar champagne drinken tijdens lock-down?



In de eindscène van de video is te zien dat het hele team met elkaar champagne drinkt. Hoe zit dit met de 1.5 meter regeling denk je dan? “De recruitment video kon veilig worden opgenomen doordat het bedrijf iedereen 2 keer rond de opnames van de video negatief is getest, geheel in overeenstemming met de regels van het RIVM”.



De grote verandering die het bedrijf in maart vorig jaar heeft uitgevoerd smaakte naar meer: “We willen ook andere bedrijven laten zien dat het anders kan. Dat er ook in deze lastig tijd dingen op een veilige manier mogelijk zijn. Het omdenken zorgt ervoor dat er vele deuren geopend worden”. EventInsight hoopt met de video dan niet ook alleen nieuw personeel te testen, maar ook andere ondernemers te inspireren om hun onderneming anders in te richten.



Op de speciale actie website https://www.whathappensinsightstaysinsight.com krijg je een korte inkijk in dit toch wel erg bijzondere softwarebedrijf.



