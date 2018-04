Opening nieuwe school Cburg College

Gisteren vond de officiële en feestelijke opening van het Cburg College plaats. De nieuwste school van Amsterdam met een nieuw schoolgebouw is vandaag geopend door wethouder Simone Kukenheim. Het Cburg College is een school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en valt onder scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (kort: VOvA). Het schoolgebouw staat op Zeeburgereiland en is ontworpen door RAU architecten.



Feestelijk opening



De nieuwste school van Amsterdam is gisteren officieel geopend door wethouder Simone Kukenheim. De openingshandeling bestond uit vertoningen van video’s o.a. gemaakt door en voor leerlingen. De leerlingen presenteerden hun nieuwe ‘schoolrap’, zie https://youtu.be/qfnGcf45EwE. Na de mooie dankwoorden aan een ieder die bijgedragen heeft aan de realisatie van de nieuwe school, zie https://youtu.be/Rp0dXspVoII, werden de gasten door de leerlingen rondgeleid in het prachtige, nieuwe gebouw. Het schoolgebouw werd kort na oplevering, eind januari, in gebruik genomen. Op 5 maart begon na een intensieve inrichtings- en verhuisperiode het onderwijs voor de leerlingen en het team die eerst in het tijdelijke gebouw op het eiland waren gehuisvest. Het Cburg College is de tweede school op het Zeeburgereiland. De school staat naar IJburg College 2 (vmbo-t, havo en vwo) dat ook recentelijk nieuwbouw heeft gekregen. Samen bieden de scholen een volledig VO onderwijsaanbod aan voor dit groeiende gebied in Amsterdam-Oost.



Nieuwe school Cburg College



Het Cburg College is een nieuwe middelbare school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, waar het onderwijsconcept van werken in beroepspleinen optimaal wordt vorm gegeven in de nieuwbouw. Hier vindt het praktische deel van de richtingen Media, Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen, en Dienstverlening & Producten plaats. De ontwikkeling van sociale competenties staat centraal en het hebben van een mensgerichte en maatschappelijk betrokken houding wordt aangemoedigd. Het gebouw is ontworpen door RAU architecten en heeft een duurzaam karakter. Het veelvuldig gebruik van glas aan alle zijden van het gebouw creëert transparantie en maakt interactie en verbinding mogelijk met de buitenwereld.



Cburg College in een bruisend gebied



Het Cburg College bevindt zich in de Sportheldenbuurt in het midden van Zeeburgereiland, herkenbaar aan de drie silo’s. Het Zeeburgereiland is een nieuwe stadswijk in de vorm van een driehoekig eiland omringd door water aan de oostkant van Amsterdam. Er wordt flink gebouwd en naar verwachting wonen hier over een paar jaar meer dan 10.000 Amsterdammers. De naam van de nieuwe school is gebaseerd op het gebied waarin de school zich bevindt, de groen- en waterrijke omgeving en tevens centraal, dynamische locatie in Amsterdam. De C staat voor het sociale karakter van de school als ‘community’ en er is ook een kwinkslag te maken in de uitspraak: Zeeburg en Cburg.



Foto-onderschrift: Leerlingen Cburg College gaven rondleidingen aan de gasten (Fotografie: M. Buskermolen)