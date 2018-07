Zorgbalans biedt kansen op de arbeidsmarkt

Zorgbalans en gemeente Haarlem zijn gestart met het project ‘Women in Motion’. In 12 weken tijd wordt een groep gemotiveerde vrouwen klaargestoomd voor een baan in de zorg. Via het programma ‘Talenten naar de top’ van Netwerkpro leren de vrouwen vanuit een uitkeringssituatie actief naar betaald werk te zoeken. Zorgbalans verkleint hiermee het gat op de arbeidsmarkt van de zorg.



Hart voor de zorg



De leergierige vrouwen komen er in 12 weken achter wat ze willen en hoe ze dit moeten bereiken. Van een goed CV opbouwen, netwerken, tot aan kennismaken bij verschillende organisaties. Zorgbalans biedt leerwerkplekken en traint de vrouwen in het werken als huishoudelijke medewerker. Dat is meer dan schoonmaken alleen, je moet hart voor de zorg hebben. Bij de (kwetsbare) ouderen is het belangrijk dat je goed kunt observeren, sociaal vaardig bent en het werken in de thuiszorg als een uitdaging ziet.



Vaak zijn het de huishoudelijke medewerkers die de cliënten als eerste zien qua kennismaking met de zorg. ‘Wij vinden het belangrijk dat ze goed kunnen observeren als er achteruitgang is, zodat we vroegtijdig een wijkverpleegkundige kunnen inroepen vanuit de buurtteams’, aldus Inge Veenstra, directeur Wijkzorg.



Opleidingsmogelijkheden



Bij Zorgbalans zijn er verschillende mogelijkheden om te werken en leren in de zorg. Naast de trainingen voor huishoudelijke medewerkers, biedt Zorgbalans opleidingen aan voor verzorgende niveau 2, verzorgende IG niveau 3, verpleegkundige niveau 4 en wijkverpleegkundige niveau 5. Ook voor de ambitieuze vrouwen van ‘Women in Motion’ is het mogelijk verder te leren. Inge Veenstra: ‘Wij geven mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans. Met de juiste begeleiding, motivatie en samenwerking geloven wij in de groei bij deze vrouwen’. Na de zomer start een tweede groep ‘Talenten naar de top’.