De 4 extra mogelijkheden om COVID-19 de kop in te drukken volgens WHL

Onderstaand leest u 4 punten waardoor het COVID-19 virus volgens het WHL terug te dringen is. Door deze punten in uw leven toe te passen vindt er een snellere opsporing plaats en kunnen wij als individu en daarmee als gehele bevolking een beter immuunsysteem realiseren. Hierdoor is er simpelweg minder sprake van ziekteverschijnselen in het algemeen én in het geval van het huidige Coronavirus. Dit is niet alleen belangrijk voor een gezonder leven, maar ook voor het behouden van een sterke economie is dit letterlijk vitaal!



Punt 1: Supersnel testen, 24/7, elke week



Wij hebben allemaal de GGD nodig. Echter gezien de hoge vraag om getest te worden op de aanwezigheid van het SARS-CoV2 virus in ons lichaam, is het WHL (World Health Laboratories) begonnen met ondersteunen door middel van een snelle teststraat waar men ter plekke terecht kan door middel van een snel geplaatste reservering. Extra voordelig bij deze teststraat is dat de uitslag na 15 minuten gegeven kan worden en binnen 1 uur per mail bevestigd wordt. Reserveringen kunnen gemaakt worden op www.spoedteststraat.nl. Momenteel kan dit enkel nog in Bunnik op het parkeerterrein van het Postillion Hotel. Binnen de komende weken zal deze teststraat zich op meerdere locaties in Nederland bevinden. Bij de GGD kan men momenteel niet alleen met moeite terecht, ook moet men hier ongeveer 2-3 dagen wachten op een uitslag. Het nadeel van deze wachttijd is dat in het geval van een positieve uitslag, er in deze wachttijd verdere besmetting en daarmee verspreiding van het virus plaats kan vinden. Door per direct te testen en in een oogopslag een uitslag te ontvangen, kunnen er binnen de veiligste termijn maatregelen genomen worden. Dit kan voornamelijk door direct jezelf in quarantaine te plaatsen en hiernaast zonder een moment te verliezen het GGD te informeren, alswel vrienden, familie, kennissen en anderen bij wie u zich recentelijk in de nabijheid heeft begeven.



Punt 2: Ons voedsel



Ons voedsel bevat voor ons leven absoluut noodzakelijke essentiële voedingsstoffen. Dit zijn nutriënten zoals vitaminen, mineralen, essentiële vetzuren en aminozuren. In totaal zijn dit er meer dan 40. Bij een tekort aan 1 of meer van deze stoffen gaat het immuunsysteem achteruit. De meeste mensen halen vaak niet eens de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor 1 of meer van deze essentiële voedingsstoffen. Wat vrijwel onbekend is, is dat het immuunsysteem vaak beter functioneert bij innames boven de ADH: Bijvoorbeeld bij vitamine A, C, D en selenium. Iedereen kan dit direct in zijn dieet toepassen. Minder innemen van suiker, alcohol en vet is ook belangrijk, omdat hier geen of nagenoeg geen essentiële voedingsmiddelen in zitten. In bijlage 1 vindt u de belangrijkste adviezen die iedereen direct kan toepassen.



Op de website van het WHF (World Health Foundation) vindt u een test. De website vindt u hier: www.worldhealthfoundation.info. Kies voor Nederlands als taal en ga naar de “Eetmeter” en meld u aan. Deelname is gratis maar een donatie op ING bankrekening NL97INGB0009392142 t.n.v. Stichting WHF in Bunnik wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage wordt dan gebruikt om het programma te verbeteren en handzamer te maken. Als dankbaarheid krijgt u voedingsadviezen speciaal toegespitst op uw situatie, welke oprecht heel interessant voor u kunnen en zullen zijn.



Punt 3: Essentiële voedingsstoffen



Iedereen is uniek, dit is heel duidelijk te zien aan ieders uiterlijk. Van binnen is iedereen echter ook even uniek waardoor de ene persoon veel minder van een essentiële nutriënt nodig heeft en de ander juist meer. Via laboratoriumonderzoek kan WHL (World Health Laboratories) de hoeveelheden van deze essentiële voedingsstoffen meten. Speciaal in deze tijden, waarin COVID-19 de overhand lijkt te nemen, zijn er door WHL speciale pakketten van laboratoriumtesten (bloed en/of urine) samengesteld om de benodigde hoeveelheden van de meest belangrijke voedingsstoffen te meten. Zo ontvangt u een advies op maat precies afgestemd op waar uw lichaam juist nu het meest behoefte aan heeft.



Punt 4: Orale voedingssupplementen



De ziekenhuizen staan opnieuw onder druk door ernstige capaciteitsproblemen. Uit onderzoek, dat begin deze eeuw is uitgevoerd bij 44 miljoen patiënten, is gebleken dat ONS (orale voedingssupplementen) kunnen bijdragen aan een vermindering van 20% op een ziekenhuisverblijf. Het gebruik van ONS uit zich in een sneller herstel na een operatie en dit betekent automatisch dat men eerder naar huis kan in een betere conditie. Door het gebruik van ONS kan er dus ook gesteld worden dat het zorgpersoneel ontlast zal worden. Een dergelijke aanpak in Nederland zal een financiële besparing van vele miljarden betekenen. Door een gezonder Nederland is er minder zorgpersoneel nodig waarvan momenteel enkel tekorten dreigen te komen en tevens uit dit zich in minder zorgkosten voor de verzekerden. (bron: Philipson et al Am J Manag Care. 2013 Feb;19(2):121-8. Impact of Oral Nutritional Supplementation on Hospital Outcomes.)