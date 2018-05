Hooikoortspatiënten hebben baat bij probiotica

Probiotica kunnen de kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten verbeteren. Dat blijkt uit een studie link van wetenschappers van Griffith University, Australië. 63% van de hooikoortspatiënten die deelnamen aan het onderzoek rapporteerde een significante verbetering van de kwaliteit van leven na 8 weken probiotica gebruik.



Onderzoek

Australische wetenschappers waren benieuwd of een specifiek probioticum, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Winclove Probiotics, de kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten kon verbeteren. De onderzoekers lieten hiervoor 40 hooikoortspatiënten gedurende 8 weken tweemaal daags het probioticum innemen. Voorafgaand en na afloop van het onderzoek werden allergische status en kwaliteit van leven vastgesteld. Gedurende het onderzoek noteerden de patiënten hooikoortssymptomen en medicijngebruik. 63% van de patiënten rapporteerde een significante verbetering van de kwaliteit van leven na 8 weken probiotica gebruik. Vooral klachten van de ogen en neus, waaronder loopneus, jeuk en tranende ogen, namen significant af. In lijn met deze bevindingen werd tevens een afname in gebruik van medicatie gezien.



Impact

Hooikoorts ontstaat door een overreactie van het immuunsysteem op pollen. Bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft last van hooikoorts. Het is geen ernstige ziekte, maar het heeft wel degelijk een grote invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren, en brengt substantiële kosten met zich mee. De economische kosten van onbehandelde hooikoorts worden in Nederland geschat op ongeveer 350 miljoen euro per jaar. (Bron: Fokkens 2016)



Probiotica

Probiotica hebben in eerder onderzoek bewezen het immuunsysteem positief te beïnvloeden en allergische klachten te verhelpen. De effecten van probiotica zijn specifiek: niet elke probiotische bacterie heeft dezelfde gezondheidseffecten en werkt voor dezelfde aandoening. Dit is een van de eerste onderzoeken waarin is aangetoond dat een probioticum niet alleen symptomen maar ook kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten betekenisvol kan verbeteren.



Winclove Probiotics

Winclove onderzoekt al sinds 1991 de rol van het microbioom en probiotica op de gezondheid Het bedrijf ontwikkelt uitsluitend probiotica, voornamelijk voor private labels. Wereldwijd is Winclove een van de meest toonaangevende en innovatieve spelers op de indicatiespecifieke probioticamarkt.