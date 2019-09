Springbok versterkt marketing automation services met Rise + Shine

Amsterdam, 13 SEPTEMBER 2019- Digitaal communicatie- en servicebureau Springbok blijft zijn ambitieuze groeiplannen in snel tempo waar maken. Springbok heeft deze week bekend gemaakt dat marketing automation specialist Rise + Shine vanaf nu deel uitmaakt van Springbok. De krachtenbundeling brengt Springbok weer een stap dichter bij zijn ultieme doel: als top speler de toekomst van digitale marketing mee vormgeven.



Rise + Shine is een van de meest toonaangevende marketing automation agencies in de regio, en heeft zelf een indrukwekkend groeitraject afgelegd. Dat is niet verwonderlijk want marketing automation is echt onmisbaar geworden in digitale communicatie. Vandaag de dag is het cruciaal dat organisaties alle onderdelen van hun digitaal ecosysteem met elkaar verbinden. Enkel zo kunnen ze hun doelgroepen in elk kanaal consequent en gericht aanspreken. Voor de consument is die hyper-persoonlijke en consistente omnichannel marketing een vanzelfsprekende verwachting geworden.



“Dankzij de acquisitie van Rise + Shine haalt Springbok strategische en technologische marketing automation-kennis in de groep”, legt Kim Verhaeghen, uit. “Die stelt ons meer dan ooit in staat om voor onze klanten volledig geïntegreerde digitale ecosystemen te bouwen, van strategie tot executie. Rise + Shine blijft verder opereren onder zijn eigen naam”.



Voor Michel Demoor, oprichter en strategisch directeur van Rise + Shine, is de toetreding tot de Springbok Groep een logische stap. “We voelden meteen een klik omdat Springbok net als wij heel datagedreven is. Voor ons zijn data de basis om relaties tussen merken en mensen te bouwen en digitale communicatie meer persoonlijk te maken.” Kim Verhaeghen beklemtoont dat Springboks artificial intelligence kennis kan helpen om nieuwe dimensies toe te voegen aan marketing automation. “De toekomst van marketing automation zal aangedreven zijn door predictive analytics via AI.”



Rise + Shine werd opgericht in 2015. Op 3 jaar tijd groeide het bureau naar een omzet van 1,8 miljoen en een team van 20 personen. Rise + Shine mag topmerken als Burger King, Quick, D’Ieteren, Brico, Tom&Co, Brantano, Siemens, Edenred, AXA, vacature.com, Accent Jobs en Brussels South Charleroi Airport tot zijn klanten rekenen. “Voor deze klanten is het een geruststellende gedachte dat Michel en ik voor de lange termijn aan boord blijven”, vertelt Jean Durand, het technologische brein achter Rise + Shine. “Deze krachtenbundeling met Springbok zet ons sterker in de markt en past perfect in het groeiscenario dat we vanaf de oprichting voor ogen hadden.”



Met de komst van Rise + Shine breidt Springbok ook zijn Selligent en Salesforce capaciteiten uit. Rise + Shine kan zijn marketing automation advies en services aanbieden voor elk platform. Maar voor Selligent en Salesforce is het een gecertificeerde specialist. Rise + Shine won onder meer ook de Benelux Gold Selligent Award voor hun vacature.com case.



Met Rise + Shine zet de Springbok Groep ook voet aan de grond in Brussel. Rise + Shine blijft gevestigd in zijn kantoren aan het Zuidstation in Brussel. “Die Brusselse hub is voor ons de perfecte uitvalsbasis om ook ten zuiden van de taalgrens een vooraanstaande speler te worden”, vertelt Alexander Cha’ban.



Vincent Van Lingen besluit. “Na de opening van Springbok Paris en de investering in AI-startup AddRelevance is dit voor Springbok weer een grote stap vooruit. We kijken uit naar verdere overnames in Nederland en Frankrijk om onze verdere internationale ambities waar te maken.”



Voor meer informatie over Springbok in Nederland of Rise + Shine contacteert u:



Erwin Hendriks erwin.hendriks@springbokagency.com +31 6 5277 0277



Robert Keet robert.keet@springbokagency.com +31 6 1028 4549