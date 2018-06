Nog meer dan 5000 vakantiebanen beschikbaar

Cijfers Adzuna: Op het strand genieten, in het magazijn werken; 20% Van de zomer vacatures in Nederland zijn voor de logistieke sector.



De zomer staat voor de deur en er zijn nog 5037 vacatures beschikbaar voor alle jongeren die in de zomermaanden wat willen bijverdienen. Gemiddeld wordt er in vacatures een uurloon van €12,2 bruto aangeboden.



De meeste vacatures zijn beschikbaar in Noord-Brabant (20%) en Gelderland (17%). In Noord-Brabant zijn er zomerbanen voor Productie medewerker en Medewerker aanleg kunstgras sportvelden. In Gelderland worden er vacatures geadverteerd voor Hulpmonteur en Vakantiekracht bij een pluimveebedrijf.



Ook voor de festivals zijn er nog 85 vacatures beschikbaar, bijvoorbeeld voor evenementen als Lowlands en Pinkpop.



De studie werd begin juni uitgevoerd en analyseerde meer dan 250.000 vacatures geadverteerd op Adzuna.nl.



Logistieke vacatures voor de zomer



995 Vakantiebanen worden aangeboden voor vacatures in de logistieke sector. Beschikbare vacatures zijn voornamelijk voor Magazijnmedewerkers, Orderpickers en Bijrijders. Eén vierde van de logistieke vacatures wordt in Noord-Brabant geadverteerd. Gemiddeld ontvangen de logistieke zomerbanen €12,5 per uur.



“Veel bedrijven proberen in de zomermaanden een deel van de personeelstekorten op te vangen met vakantiewerk. Zeker in de logistiek kunnen jongeren snel aan de slag zonder enige voorafgaande ervaring.” zeg Thomas de Schuyter, Country manager bij Adzuna.



Best betaalde vakantiebanen



De jobs in de zomermaanden die het meeste opleveren zijn te vinden in de IT met gemiddeld €13,8 per uur. Er zijn bijvoorbeeld vacatures beschikbaar voor Junior Support Engineer en ICT Systeembeheerder. In de Zorg wordt gemiddeld €13,4 per uur aangeboden en in de Industrie €13,3 per uur.



De provincies waar de vakantiebanen het meeste opbrengen zijn in Noord-Brabant, waar gemiddeld €12,2 per uur wordt geadverteerd en in zowel Gelderland als Drenthe worden er salarissen van gemiddeld €12,1 per uur aangeboden.



“Jongeren die wat technische vaardigheden hebben kunnen in de zomermaanden net iets meer verdienen wanneer ze solliciteren voor vacatures in de IT. De beste kansen op een hoger salaris zijn in de zorgsector te vinden door het grote personeelstekort.” ligt De Schuyter toe.