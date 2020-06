Vakkanjers bedenken innovatieve oplossingen voor meer bewegen jeugd

Leerlingen hebben 10 en 11 juni hun innovatieve oplossingen gepresenteerd tijdens de finale van Vakkanjers. Ruim tienduizend leerlingen zijn dit schooljaar aan de slag gegaan met de challenge ‘Creating space for children’ in opdracht van de Johan Cruyff Foundation om meer jongeren in beweging te krijgen. Voor het eerst deden er ook basisschoolleerlingen mee aan Vakkanjers. Zij bedachten met Vakkanjer Junior innovatieve oplossingen voor een uitdaging van een écht bedrijf bij hen uit de buurt.



“Jongeren zijn creatiever in het bedenken van oplossingen”



Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation over de winnaars: “Wat een bijzondere creaties heb ik voorbij zien komen! Fantastisch dat er zoveel jongeren hebben meegedacht hoe we ruimte kunnen creëren voor jeugd met en zonder beperking, zodat zij kunnen sporten. Wij geloven in de kracht van de gebruiker. Deze jongeren weten soms beter wat er nodig is dan wij èn zijn creatiever in het bedenken van oplossingen. Natuurlijk gaan we kijken of we deze ideeën in de praktijk kunnen gebruiken!”



Creating space for children



Vakkanjers is een programma waarin leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar van het vmbo hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. Dat doen ze aan de hand van een challenge voor een echte opdrachtgever. Dit jaar was dat de Cruyff Foundation. In de challenge ‘Creating space for children’ daagt de Cruyff Foundation leerlingen uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken om kinderen te stimuleren meer te bewegen.



Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te bewegen. Bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte, door een beperking of door onvoldoende financiële middelen. De Cruyff Foundation, in 1997 opgericht door Nederlands beste voetballer ooit, vindt dat ieder kind de ruimte moet krijgen om te sporten en te bewegen.



Meer informatie over de challenge en de finale vind je hier: www.vakkanjers.nl/finale.



De trotse winnaars op rij:



Vakkanjer Junior:



-Eerste prijs: Zilverlinde uit Roosendaal. Leerlingen Roos, Peppe, Naomi en Lieve met hun idee: Duo breek



-Tweede prijs: Plusklas SPA uit Maarssen. Leerlingen Lorenz, Espen met hun idee Milieuvriendelijke fabriek.



-Derde prijs: De Spreng-el uit Ane. Leerlingen Sarah, Ilse, Jordi, Sanne en Jelle met hun idee Rupsboot.





Vakkanjer Scout:



-Eerste prijs: Groenewald uit Stein. Leerlingen Kyra, Sanne en Bente met hun idee ‘BVJ’ Bewegen voor jongeren



-Tweede prijs: Vakcollege Noordoospolder uit Emmeloord. Leerlingen Kylie, Sabrina en Zoë met hun idee ‘Scoorbol’



-Derde prijs: Fiorette College uit Hillegom. Leerlingen Fleur, Marit en Lotte met hun idee ‘Passen en Meten’





Vakkanjer Explorer:



-Eerste prijs: Kaj Munk College uit Hoofddorp. Leerlingen Romy, Tobias, Mark-Daniël en Pascalle met hun idee: ‘Balrandommizzer’



-Tweede prijs: Raayland uit Venray. Leerlingen Amber, Nele en Isa met hun idee voor een ‘Recycle prullebak’.



-Derde prijs: Het Perron uit Veenendaal. Leerlingen Joey, Bas en Jens met hun idee ‘Ziekenhuiskarretje’.





Vakkanjer Pioneer



Deze leerlingen bedachten en maakten allemaal een interactieve oefenwand geschikt voor meerdere sporten:



-Eerste prijs: het CSG Reggesteyn uit Rijssen. Leerlingen Elize, Lucas, Boris en Koen.



-Tweede prijs: het Melanchthon Kralingen uit Rotterdam. Leerlingen Jabir, Ilyas, Chayma’a en Abèl.



-Derde prijs: het Ichthus College uit Veenendaal. Leerlingen Guido, Joram, Lukas en David.





Over Vakkanjers



Vakkanjers is een programma van Jet-Net & TechNet en komt voort uit initiatief van technische sectoren om meer jongeren te interesseren voor techniek. Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongens en meiden hun vakmanschap al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer info op www.vakkanjers.nl.