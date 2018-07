Stadslandgoed de Kemphaan in Almere ontvangt het Zen Festival 2018

Op 1 september 2018 vindt van 11:30 tot 19:30 uur op stadslandgoed de Kemphaan van Staatsbosbeheer het Zen Festival plaats. Bezoekers werken aan hun persoonlijke groei, ontmoeten andere gelijkgestemden en ervaren een dag van ontspanning en rust. Het thema is dit jaar ‘zelfcompassie’. Een dag even tot jezelf komen is daarin een mooie eerste stap. Je loopt rond en je voelt eenheid. Denk aan warm, knus, gezellig, persoonlijk en kleinschalig, dat is het Zen Festival.



Het Festival geeft frisse inzichten, nieuwe openingen en creatieve ideeën. Een ticket kost slechts € 44,95 waarmee bezoekers toegang krijgen tot twee activiteiten. Er is een diversiteit aan activiteiten. Zo zijn er workshops en interactieve lezingen rondom het thema zelfcompassie zoals: vermindering van stress, zelfkennis, diepe ontspanning en betere verbinding tussen lichaam en geest. Daarnaast is er een gezellige Zen markt en hang-out waar standhouders een mooi en divers aanbod met activiteiten en eerlijke producten aanbieden. Voeg hier nog lekker eten en drinken aan toe en de bezoekers kunnen zich een hele dag laten onderdompelen in rust, ontspanning, plezier en inspiratie. Kijk voor programma en het gehele aanbod van workshops en lezingen op www.zenfestival.nl.



Onze missie: Het Zen Festival geeft je de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te ervaren hoe je mentaal fit wordt en blijft. Doe kennis en ervaring op tijdens het Zen Festival die meteen toepasbaar is in jouw dagelijks leven.



Toegang voor kinderen is gratis! Ouders kunnen samen met hun kind de workshop ouder & kind mindfulness volgen en op stadslandgoed de Kemphaan is voldoende ruimte om te spelen en de natuur te ontdekken.



Stephanie van Stockum van SBC Events and Entertainment: 'Ik ben dit festival gestart vanuit de gedachte om meer mensen te laten zien dat er wel degelijk veel kennis vanuit de Zen Meditatie, mindfulness en yoga te behalen valt. En dat wij dit goed kunnen toepassen in onze westerse cultuur. Niet met ‘zweverige taferelen’, maar de kennis als tool gebruiken om in ons westerse bestaan stress en druk te verminderen. Het thema zelfcompassie is erg belangrijk. Een voorbeeld ‘Kijk opnieuw naar jouw keuzes. Heb je echt geen tijd ergens voor? Of kies je ervoor de tijd er niet voor over te hebben?'



Meer informatie:

http://www.zenfestival.nl

http://www.facebook.com/zenfestival.nl/