Herfstprogramma 2018 Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Voor jong en oud worden er de gehele maand oktober verschillende activiteiten georganiseerd in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. Kinderen kunnen een spionagetraining of een parachutistenworkshop volgen, leren over het leven van Anne Frank of luisteren naar de oorlogsverhalen van oma’s en opa’s. Verder organiseert het Bevrijdingsmuseum in samenwerking met LiberationTour een battlefieldtour in een historisch voertuig (Dodge). Rij mee en ontdek de historische plaatsen van operatie Market Garden en het Rijnlandoffensief in de omgeving van Groesbeek.



Tenslotte kan er een bezoek gebracht worden aan de tijdelijke expositie ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’. Het Bevrijdingsmuseum toont de meeslepende geschiedenis van het communistisch verzet aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten. De expositie (geproduceerd door het Bevrijdingsmuseum dankzij financiële steun van het vfonds en het Ministerie van VWS) is nog t/m 28 oktober 2018 te zien.



Hieronder vindt u een kort overzicht van ons evenementenprogramma in oktober 2018.



· 14 oktober: Battlefield LiberationTour, 12.00-16.30 uur.**



· 16 oktober: Parachutistenworkshop, 14.00-15.30 uur, 8-12 jaar.*



· 17 oktober: Opa’s en oma’s vertellen over WO2, 14.00-15.30 uur, 10-12 jaar.*



· 18 oktober: Anne Frank middag, 14.00-15.30 uur, 10-13 jaar.*



· 21 oktober: Lili Marleen Dag, doorlopend van 12.00-17.00 uur.



· 24 oktober: Spionagetraining, 14.00-15.30 uur, 8-12 jaar.*



· 28 oktober: Open rondleidingen expositie ‘De Communisten’, om 14.00 en 15.00 uur.



*Reserveren noodzakelijk, museumkaart geldig



**Reserveren noodzakelijk, museumkaart niet geldig







Voor tarieven, reserveringen en meer informatie over al onze evenementen zie onze website www.bevrijdingsmuseum.nl







Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Reserveren: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijdin