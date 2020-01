Lading en manoeuvreerbaarheid doorslaggevend bij MARIN’s zeilwedstrijd

Team 2 ‘Fat Lady’ van Technische Universiteit Delft, heeft het snelst zeilende modelvrachtschip van Nederland ontworpen en gebouwd. Het team won op 17 januari de zeilrace van twaalf strijdende studententeams van Technische Universiteit Delft (TU Delft) en Rotterdam Mainport Institute (RMI). De race vond plaats in het Ondiepwaterbassin van onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen.



Deze editie konden de schepen een lading meenemen. Voor de lading werd een tijdscorrectie toegepast. Meer lading leidde tot een gunstigere tijd.



Het winnende team, bestaande uit Jaime van Eesteren Barros, Cédric Willekens, Timo van Maarschalkerweerd, Jesper Overbeeke en Jugo Rang van de TU Delft, had goed begrepen dat de tijdcorrectie in het voordeel was voor zware boten. Ze bouwden een gebalanceerd ontwerp met minimalisering van het nat oppervlak om de wrijving te verminderen. En ze pasten een kiel met doorstroomopening toe, die theoretisch met grote drifthoeken nog een goeie dwarskracht levert.



Het ontwerp van Team 10 ‘Mariteam Mari10, ook van TU Delft, is gemaakt door Roald Bruinsma, Anton Beuving, Tim Maaskant, Sietse Soethout en Sebastiaan van Oosterhout en won de innovatieprijs. Zij maakten slim gebruik van de zijdrijvers. Door deze asymmetrisch te maken werd daar dwarskracht opgewekt. Zij wisten tevens de maximale belading mee te nemen, terwijl dat voor een multihull niet direct voor de hand ligt. Tenslotte hebben ze hun keuze onderbouwd met berekeningen.



De modelschepen werden beoordeeld op snelheid, keersnelheid en innovatie, waarbij er twee banen afgelegd moesten worden. De deelnemers moesten laten zien dat hun ontwerpen niet alleen snel voeren in een rechte lijn, maar ook snel boeien wist te ronden. “Ieder jaar worden de regels aangepast om kopiëren van voorgaande jaren onmogelijk te maken. Ditmaal moesten de teams een romp ontwerpen binnen maximale maten voor lengte, breedte, hoogte. De teams konden zelf kiezen om lading mee te nemen tussen nul en zes kilogram. De uitdaging was om uit te vinden of de tijdcorrectie die daarbij hoorde opwoog tegen de grotere weerstand met meer gewicht”, zegt Rogier Eggers, juryvoorzitter en projectmanager bij MARIN. De wedstrijd is onderdeel van de minor ‘Zeiljachten’ bij TU Delft en RMI.



Het evenement vond plaats bij MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) in Wageningen. MARIN is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche en beschikt over een groot aantal faciliteiten voor onder andere het op schaal testen van scheepsmodellen. Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme sector is de succesfactor van MARIN. Met deze jaarlijkse wedstrijd wil MARIN studenten de kans geven eigen ideeën te laten uitgroeien tot een nautisch succes.

Video