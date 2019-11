Boardingpass overbodig voor compensatieclaim



ECC: uitspraak Europees Hof van Justitie



UTRECHT – Luchtvaartmaatschappijen mogen niet langer compensatie weigeren als passagiers geen papieren boardingpass kunnen overhandigen bij het indienen van een claim. Een duidelijk signaal naar luchtvaartmaatschappijen om te stoppen met het opvragen van onnodige documenten.



In een eerdere uitspraak besliste het Franse Hof van Cassatie dat het aan de gedupeerde passagiers van een vertraagde vlucht is om de instapkaart te verstrekken als bewijs van hun aanwezigheid bij de incheckbalie. Deze uitspraak wordt nu onderuitgehaald door het Hof van Justitie.



Digitale boardingpass



Passagiers die online inchecken, krijgen bij de meeste luchtvaartmaatschappijen de optie aangeboden om de boardingpass naar hun mobiele telefoon te sturen. De mobiele instapkaart bevat alle informatie die ook op een papieren boardingpass staat en is in combinatie met een geldig legitimatiebewijs voldoende om aan boord te komen. De verzoekers in deze zaak zijn dan ook van mening dat met deze digitale ontwikkeling rekening moet worden gehouden bij het toekennen van compensatie in geval van vluchtvertraging.



Boardingpass geen bewijs



Ook veronderstellen zij dat het in bezit zijn van een boardingpass niet aantoont dat een passagier zich daadwerkelijk bij een incheckbalie heeft gemeld of aan boord van het vertraagde toestel was.



Uitspraak Europees Hof van Justitie



Het Hof stelt hierover dat de passagiers alleen verplicht zijn om een bevestigde boeking te hebben en zich te melden bij de incheckbalie voor het inchecken voor de vlucht. Bij een claim voor compensatie vanwege een vluchtvertraging is er dus geen verplichting om een instapkaart aan de luchtvaartmaatschappij te overhandigen. Als de luchtvaartmaatschappij over informatie beschikt die aantoont dat een passagier niet aan boord was van een vertraagde vlucht, dan is het aan de nationale rechter om dit na te gaan en daar een uitspraak over te doen.



Bewustwording reizigers in EU



Het ECC is expert op het gebied van Europees consumentenrecht en aanspreekpunt voor juridische vragen en klachten van consumenten in de EU. Het heeft centra in dertig landen. Door reizigers actief te informeren over de rechten die zij hebben, bijvoorbeeld in geval van vluchtvertraging of – annulering, vergroot het ECC de bewustwording onder reizigers en wordt het ze makkelijker gemaakt om te claimen waar ze recht op hebben. Zo kunnen reizigers via een zogeheten vluchtcalculator op de website van het ECC uitrekenen hoe hoog de vergoeding is waar ze recht op hebben.