Foppen en Klaas Puul fuseren en gaan verder als Dutch Seafood Company

De aandeelhouders van Foppen Groep B.V. te Harderwijk en Klaas Puul Beheer B.V. te Volendam hebben op maandag 11 juni 2018 overeenstemming bereikt over een fusie van beide bedrijven. Zowel Foppen als Klaas Puul zijn gerenommeerde bedrijven in de verwerking van zalm en garnalen en kennen als familiebedrijven een lange geschiedenis in de voedselverwerkingsindustrie. De organisaties bestaan dit jaar respectievelijk 100 en 50 jaar.



De huidige managementteams van Foppen en Klaas Puul gaan onder leiding van de nieuwe CEO, André van der Padt, de combinatie leiden. “Met het samengaan van deze twee mooie organisaties hebben wij een sterkere positie en kunnen wij onze klanten nog beter bedienen. Door onze gezamenlijke kennis en ervaring toe te passen in onze processen kunnen wij nog beter inspelen op de marktwensen en -kansen”, aldus Van der Padt.



“Door de fusie met Klaas Puul hebben wij een grotere innovatiekracht en toegang tot een veelzijdig aanbod op de wereldmarkt. Hierdoor kunnen wij onze klanten ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zalm- en garnalenproducten blijven bieden, waarbij altijd de hoogste standaard in voedselveiligheid en een consistente productiekwaliteit voorop staat”, aldus Jan Foppen.



Sander van den Berg, CEO van Klaas Puul: “Onze nieuwe productiefaciliteiten voor de verwerking van garnalen in Volendam en Edam bieden de combinatie flexibiliteit en extra productiecapaciteit, waardoor er ruimte is voor verdere ontwikkeling van ons product- en klantportfolio op zowel nationaal als internationaal niveau”.



De directies verwachten, onder voorbehoud van goedkeuring van de Ondernemingsraad van Klaas Puul en Autoriteit Consument & Markt, in augustus 2018 de fusie volledig af te ronden en verder te gaan onder de naam ‘Dutch Seafood Company’. Inmiddels zijn alle medewerkers, klanten en stakeholders geïnformeerd over dit voorgenomen besluit.



Bericht is gepubliceerd op 12 juni 2018 om 11.00 uur.



Foppen



Foppen is a leading salmon smoker with headquarters in Harderwijk and production sites in the Netherlands and Greece. The company was founded in 1918 and over the past 100 years the Foppen family has overseen its successful expansion. Foppen is known for its innovations, high product quality and front-runner position in the USA. In 2017 the company generated sales of approx. € 150 million. For more information please visit: https://foppenpalingenzalm.nl/



Klaas Puul



Klaas Puul is a leading shrimp processor with headquarters in Volendam, the Netherlands and production sites in the Netherlands, Germany, Denmark and Morocco. The company was founded in 1968 and over the past 50 years the Mooijer family has overseen its successful expansion. In 2016 H2 Equity Partners invested in Klaas Puul which allowed the company to build new state-of-the-art production facilities. Klaas Puul is known for its high-quality products, broad product range and excellent service levels. In 2017 the company generated sales of almost € 175 million. For more information please visit: https://www.klaaspuul.com/