40.000 collectanten de straat op voor méér spelen

Jantje Beton helpt verenigingen en clubs hun kas te spekken



Van maandag 25 februari t/m zaterdag 9 maart 2019 is de jaarlijkse Jantje Beton Collecte. Ruim 40.000 collectanten gaan langs de deuren en collecteren online om geld op te halen voor hun eigen kas en Jantje Beton. Van de opbrengst gaat 50% naar de eigen kas en 50% naar projecten van Jantje Beton.



In actie voor méér spelen



School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. En omdat we steeds meer binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien kinderen speelt niet of slechts één keer per week buiten. Bovendien zijn er veel kinderen die niet lid kunnen worden van een club of vereniging. Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs en verenigingen geld op. De helft van de opbrengsten is voor de kas van deelnemende verenigingen en clubs. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton. Projecten voor kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale aandacht. Zo gaan jongeren met een verstandelijke beperking aan de slag in 125 speeltuin via het project ‘Aan de slag in de speeltuin’.



Huis-aan-huis én online collecteren



Collectanten kunnen naast huis-aan-huis collecteren ook een online collectebus inzetten om hun opbrengst te verhogen. En hiermee makkelijker vragen of andere clubleden, vrienden en familie een donatie voor hun club willen doen.



Tikkie je bent ‘m! actie



Dingdong! Niemand thuis? Met de Tikkie jij bent ‘m actie! kunnen collectanten vragen alsnog een donatie te doen voor hun club en iemand anders aan te tikken dit ook te doen. Fantastisch toch, als mensen elkaar aan kunnen tikken om een lokale club te steunen?



Zo kan iedereen die in buurt van een collectant woont, verder weg woont of niet thuis is, helpen.



Extra week collecteren



In 2019 is de Jantje Beton Collecte van 4 t/m 9 maart. In een deel van het land is het dan carnaval vakantie. Daarom heeft Jantje Beton bij alle gemeenten een extra vergunning aangevraagd om ook een week eerder al te kunnen collecteren (van 25 februari tot en met 9 maart). Een actueel overzicht van gemeenten waar een extra week wordt gecollecteerd, staat op jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers



