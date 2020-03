Premies jonge scooterbestuurders torenhoog

Vergelijkingswebsite Vergelijkdirect.com heeft onderzoek gedaan naar de premies van scooterbestuurders tussen 16 en 49 jaar. Hieruit komt naar voren dat de premies onder de 16-jarige scooterbestuurders torenhoog zijn. Verzekeren op naam van een oudere bestuurder leidt tot beperkingen of uitsluiten van dekking. Door het hogere risico op (letsel)schade door toedoen van bestuurders van 24 jaar en jonger worden verzekeraars gedwongen tot drastische maatregelen.



Hogere premie bestuurders jonger dan 25 jaar



Uit onderzoek blijkt dat jongeren onder de 25 jaar gemiddeld 76% meer premie betalen dan bestuurders tussen de 25 en 49 jaar oud. De gemiddelde premie voor bestuurders onder de 25 jaar is 13,75 terwijl de gemiddelde premie van bestuurders boven de 25 jaar 7,81 bedraagt, zo is berekend op basis van meer dan 35.000 vergelijkingen op Vergelijkdirect.com. Het premieverschil is in elke dekking zichtbaar (WA, beperkt casco en Allrisk).



Waarom betalen jongeren meer premie?



Jongeren betalen duidelijk meer premie dan volwassenen, er is onderzoek gedaan naar de reden hiervan. Uit dat onderzoek blijkt dat jongeren tot en met 24 jaar veel vaker schades en ongelukken veroorzaken. Maar liefst één op de op de tien scooterbestuurders van 16 jaar richt zelfs forse letselschade aan in het verkeer gedurende zijn eerste verzekeringsjaar. Dit komt omdat ze minder rijervaring hebben dan een volwassene die al een aantal jaar zijn/haar rijbewijs heeft.



Beperkt aanbod scooterverzekeringen jonge bestuurders



Voor jonge bestuurders is er minder te kiezen op het gebied van bromfietsverzekeringen. Ook bieden steeds minder verzekeraars een ongevallen- of schadeverzekering voor opzittenden aan bij jonge bestuurders. Dit komt simpelweg door het hogere risico op schade. Steeds meer verzekeraars ontmoedigen ook de trend om de verzekering op naam van een oudere bestuurder af te sluiten om een hogere premie te omzeilen. In de praktijk worden jonge bestuurders uitgesloten van dekking wanneer ze niet op de polis staan of gelden veel hogere eigen risico’s bij schades die veroorzaakt zijn door toedoen van een jonge bestuurder.



Aanleiding en totstandkoming onderzoek



Via vergelijkdirect.com kunnen consumenten diverse verzekeringen vergelijken bij verschillende verzekeraars, waaronder ook scooterverzekeringen. Bij het maken van vergelijkingen in opdracht van klanten viel op dat ouders de scooter vaak op hun naam willen verzekeren om de kosten voor hun zoon/dochter te kunnen drukken. De directe beperkingen die dit bij veel verzekeraars voor verzekerden en verzekeringsnemers opleverden leidde tot een vraag naar betere informatieverschaffing en de totstandkoming van een breder onderzoek naar verzekeringspremies op basis van 35.462 gemaakte vergelijkingen.



