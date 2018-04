Inschrijving derde Young Lady Business Academy geopend

-Zakenvrouw Elske Doets zet speurtocht naar zakelijk jong zakelijk talent voort HEERHUGOWAARD – Jonge vrouwen met de ambitie zich te ontwikkelen tot zakenvrouw kunnen zich weer inschrijven voor de Young Lady Business Academy van zakenvrouw Elske Doets. De derde editie van de Academy vindt plaats van 2 tot en met 6 juli. Er is weer plaats voor vijfentwintig jonge talentvolle vrouwen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar, die bereid zijn vijf dagen lang af te zien bij intensieve stoomcursus ondernemend leiderschap. Dit keer staat gastcolleges gepland van power-vrouwen uit verschillende delen van de samenleving. Zo hebben onder andere oud staatsecretaris Nebahat Albayrak, tegenwoordig Vicepresident External Relations bij Shell en Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, zich aangemeld om te komen spreken. Ook zijn er gastcolleges van Annemarie Jorritsma, lid van de Eerste Kamer en oud-minister en oud-burgemeester van Almere en Marja Wagenaar, CEO van Leadershipint, specialist in leiderschapsvraagstukken en ooit lid van de Tweede Kamer. De deelneemsters werken tijdens de vijfdaagse stoomcursus toe naar een presentatie van hun professionele droom. Wie het meest aansprekende verhaal heeft, is de ‘winnaar’ van de Academy en mag met Elske Doets op zakenreis naar de Verenigde Staten of Canada. Zakenreis De afgelopen week was Doets op reis met de 17-jarige Merel Poppeliers, winnares van de tweede editie van de Young Lady Business Academy. Poppeliers, inmiddels eigenaar van twee ondernemingen, een ontbijtservice en een pop-up-restaurant, maakte kennis met de Amerikaanse manier van zakendoen. Zij zaten onder andere bij het Ambassadors' Awards diner van de Netherlands America Foundation (NAF). Hier ontmoette zij onder andere de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, Henne Schuwer. Ook werd afgesproken in het Library of Congress met Bill Huizenga, lid van het Huis van Afgevaardigden. Poppeliers, voor het eerst in de VS, deed indrukken op tijdens verschillende zakelijke besprekingen Verder werd Poppeliers rondgeleid door een aantal restaurants waaronder een van de restaurants van Stephen Starr, een horecaondernemer die in de gehele Verenigde Staten restaurants uitrolt. Het initiatief voor de Young Lady Business Academy nam Doets vorig jaar als Zakenvrouw van het Jaar. Na het succes van de eerste twee edities, zet Doets het initiatief voort: ,,Ik proef vaak te weinig durf bij jonge meiden om vol voor een droom te gaan. Veelal geven jonge vrouwen onder druk van hun omgeving hun droom op. De Young Lady Business Academy is bedoeld om deze doelgroep te prikkelen geen concessies te doen.” Inschrijven kan vanaf nu: www.elskedoets.nl/ladybusinessacademy. Einde Persbericht

Over Elske Doets



Onderneemster Elske Doets van Jan Doets America Tours, is een muli-talent die van vele markten thuis is. Het succesvol uitbouwen van het reisorganisatie Jan Doets America Tours leverde haar in 2017 de titel Zakenvrouw van het Jaar op.



Dat was voor Doets het sein om zich nog meer in te zetten voor de positie van vrouwen in het zakenleven. De oprichting van het Young Lady Business Academy is daar het gevolg van. Ook spant ze zich als groeiambassadeur van nlgroeit in om bedrijven echt te laten groeien.



Daarnaast is Doets auteur van Het Lef om Gelukkig Te Zijn. Een boek over leven veranderende carrièrestappen. Het boek is geschreven voor eenieder die op een kruispunt in haar of zijn leven staat en een kompas kan gebruiken bij het maken van keuzes. Neelie Kroes noemde haar in dat verband een voorbeeld van vrouwelijke kracht en intelligentie: ,,Een ultiem rolmodel,” aldus Kroes.



Lees over de ervaringen van Merel Poppeliers deze blog: ‘My American Dream’:

https://www.elskedoets.nl/nieuws/1726/



