VPS exposant tijdens Firesafety Security Event | 8 en 9 april 2020

Op woensdag 8 en donderdag 9 april vindt in de Brabanthallen Den Bosch het Firesafety & Security Event plaats: de vakbeurs voor installerend Nederland. Deze beurs is gratis voor bezoekers.



VPS FireAlert: de oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging



VPS is als exposant aanwezig op deze beurs met het VPS FireAlert systeem. VPS FireAlert is onze oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging, EHBO en evacuatie. Het is een draadloos brand-, evacuatie- en ongevallenalarmsysteem om personeel, materialen en gebouwen op bouwplaatsen, scheepswerven, herontwikkellocaties en in leegstaand vastgoed te beschermen. VPS FireAlert beschikt over een EN54 certificaat, is flexibel, 100% draadloos en wordt wereldwijd ingezet in diverse branches. Het is een kostenefficiënte en effectieve oplossing, geschikt voor iedere locatie.



Gratis demonstratie



Wilt u meer weten over tijdelijke brandbeveiliging, evacuatie en EHBO? Kom bij ons langs voor een vrijblijvende demonstratie tijdens het Firesafety & Security Event op 8 & 9 april in hal 7, stand A.23. De koffie staat voor u klaar, graag tot dan!