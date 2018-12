Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling gaat verder als Firan

Firan is de nieuwe naam voor Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. De dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander richt zich voornamelijk op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe energie-infrastructuren, zoals CO2-netten en warmtenetten. André Meijer gaat Firan per 3 december leiden.



Firan helpt gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties met het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van open en niet-gereguleerde energie-infrastructuren. Firan wil hierbij op lokaal niveau nieuwe energievormen toegankelijk maken voor huishoudens en bedrijven, zoals warmte, koude, stoom, duurzame gassen of CO2.



Management



Firan zal vanaf 3 december geleid worden door André Meijer. Meijer (1958) studeerde aan de TU Delft en bekleedde tal van directiefuncties bij uiteenlopende bedrijven zoals Volker Wessels en KPN. Meijer: “Wij zien het als onze taak om oplossingen voor klanten te realiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat doet Firan door letterlijk de verbindingen te leggen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie om duurzaam lokale energie uit te kunnen wisselen. Ons team beschikt over alle kennis om in nieuwe energieomgevingen nieuwe oplossingen te bieden.”



Roelof Potters vertrekt als general manager van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling maar blijft binnen Alliander betrokken bij de energietransitie.



Naamswijziging



Geheel in lijn met de creatieve kijk van de onderneming op energie-infrastructuren is de naam Firan ontstaan. Firan is een anagram van ‘infra’. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en Arnhem.



De naam Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling lijkt op de naam van netbeheerder Liander. Dat kan in de markt mogelijk tot verwarring leiden. Daarom heeft Alliander op aangeven van de Autoriteit Consument & Markt de naam en het logo veranderd.