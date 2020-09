Psychisch vaccin als strijdmiddel tegen Corona

Recente onderzoeken tonen aan dat het niveau van angst en depressie sinds de coronacrisis schrikbarend is toegenomen. Onder jongvolwassen ligt dit percentage bijvoorbeeld op 63 procent en een kwart van hen denkt zelfs weleens na over zelfmoord. De Mindset Academy ziet bovendien een enorme toename in de aanmeldingen van mindset gerelateerde cursussen voor een prettiger leven.



De hele situatie rondom Corona zorgt ervoor dat mensen, los van hun gebruikelijke angsten, meer last hebben van piekeren, slapeloosheid en de beperkingen van de vrijheden. Ook zijn ze meer dan ooit bang om hun familie, vrienden of baan te verliezen.



"Binnen de academy zien we de laatste maanden ook een enorme toestroom van mensen die grijpen naar de antidepressiva, maar liever een andere oplossing zien. De grootste groep die zich bij ons aanmeld zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar en zowel mannen als vrouwen. Wij gaan absoluut niet op de stoel van een psycholoog of arts zitten, maar bieden nu wel een gratis online cursus aan op het gebied van mindset die wij in coronatijd ‘het vaccin tegen angst en onzekerheid’ noemen”, vertelt initiatiefnemer Jaap Hulsmann.



Al jarenlang houd Hulsmann zich bezig met het helpen, verbinden en inspireren van mensen in het opbouwen van een sterke en positieve mindset. “Juist in deze coronacrisis is dit het moment om iets te doen voor iedereen die zich angstig en onzeker voelt. Want, als er gewerkt wordt aan een goede mindset, dan is diegene daarna krachtiger dan tevoren in deze rumoerige tijden van Corona”, zegt Jaap Hulsmann.



Mensen kunnen er nu voor kiezen om met een betere mindset door de coronacrisis heen te gaan. In de ‘Boost Your Mind’ cursus leren cursisten alles over bewustwording. Vervolgens wordt gekeken hoe angsten en onzekerheden overwonnen kunnen worden en hoe ze kansen kunnen zien en grijpen. Middels een aantal video’s en slimme opdrachten leert een cursist niet alleen zichzelf beter kennen, maar ook hoe vastgeroeste patronen kunnen worden doorbroken.



