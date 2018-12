50 Jaar Thielen - grote dubbelexpo Evert Thielen in Limburgse Musea

Het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam presenteren vanaf 3 februari 2019 kunst die je overrompelt: gigantische schilderijen waar jarenlang aan is gewerkt. Het is het werk van Evert Thielen (1954) die ter ere van zijn 50-jarig kunstenaarsjubileum terugkeert naar zijn geboortestad Venlo. Nooit eerder was er zoveel werk van de markante kunstenaar op één plek te zien.



Je kunt er niet aan voorbij, aan de machtige veelluiken die Evert Thielen schildert, en waar hij letterlijk vele jaren aan schildert. Zijn complete oeuvre aan veelluiken, zes indrukwekkende giganten, zal in het Limburgs Museum te bewonderen zijn. Daarnaast zorgen 115 (!) kleinere schilderwerken in die tentoonstelling 50 Jaar Thielen | De ogen van de meester voor een compleet beeld van het leven en werk van de productieve kunstenaar. Tegelijkertijd presenteert Museum van Bommel van Dam in een paralleltentoonstelling, 50 Jaar Thielen | Schetsen en tekeningen, een selectie van 75 schetsen van de hand van Thielen, voorstudies voor zijn schilderijen.



De beide musea nodigen de pers uit voor een preview op 17 januari om 18:00 uur. In het Limburgs Museum spreekt de kunstenaar over zijn werk en de aankomende tentoonstellingen. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo vertelt over de impact van deze expo’s op de regio. Ook zal het plein voor het Limburgs Museum feestelijk worden omgedoopt tot Thielenplein.



Dat Thielens kunst herkenbaar is, wordt vaak gezien als de sleutel tot zijn succes bij het grote publiek. Niettemin gaan er achter die eerste indruk talloze betekenislagen schuil.



Thielen bestudeerde de oude meesters en hun technieken. Hij onderzocht bijvoorbeeld jarenlang het eeuwenoude meesterwerk De aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck in Gent, en liet zich door hun werkwijze inspireren. Zo gebruikt Thielen meerdere lagen zelfgemaakte olieverf en tempera, die zorgen voor heldere, diepe kleuren. Met oude technieken de wereld van nu vangen, dat is wat Thielen doet.



De tentoonstelling biedt een unieke mogelijkheid om Thielens werkwijze te zien: aan zijn laatste veelluik werkt hij nog. Dat zal dus in een onvoltooide staat, en daarom slechts tijdelijk, te zien zijn in het Limburgs Museum.



Het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam presenteren niet alleen het levenswerk van Thielen, ze organiseren rond de tentoonstelling ook allerlei activiteiten binnen en buiten hun muren.



Bijzonder is dat de parallelexpo met schetsen en tekeningen te zien is in de toekomstige huisvesting van Museum van Bommel van Dam: het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort in Venlo. Dat monumentale gebouw wordt in 2020 verbouwd, maar voor de aannemer aan de slag gaat kan het publiek er al in het oeuvre van Evert Thielen duiken.



De exposities ‘50 Jaar Thielen | De ogen van de meester’ en ‘50 Jaar Thielen |Schetsen en tekeningen’ zijn tot en met 5 mei 2019 te zien.



Combitickets voor de beide tentoonstellingen via www.limburgsmuseum.nl