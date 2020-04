Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden.

Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.



Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van acute hartklachten of beroerteklachten. De ziekenhuizen treffen zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.



Wij roepen u daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen. Ook in deze tijd van het coronavirus.



Namens de onderstaande organisaties:



Harteraad



Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.



Hartstichting



De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Van elke euro gaat € 0,81 naar wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiënten belangen. Onze missie: Hart- en vaatziekten verslaan. Het aantal patiënten groeit en dat vinden we onacceptabel. Als we niets doen komen er in 10 jaar een half miljoen patiënten bij. Die groei moet gestopt worden.



Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)



De NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. De missie van NVVC is het ontwikkelen en faciliteren van hoogkwalitatieve cardiovasculaire zorg in Nederland.



De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Zij doet dat door het toepassen, ontwikkelen en delen van neurologische kennis en kunde.