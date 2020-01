446.114 nieuwe personenauto’s in 2019

Uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er in 2019 in totaal 446.114 nieuwe personenauto’s zijn geregistreerd. Dat is 0,6 procent meer dan het jaar ervoor. In december werden grote aantallen, vooral elektrische, auto’s afgeleverd voor de zakelijke markt, om zodoende nog te kunnen profiteren van de lage bijtelling van 2019.



De bijtelling voor privégebruik van zakelijke elektrische auto's is per 1 januari verhoogd van 4% naar 8%, voor zover het de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs betreft. Over het bedrag boven die grens is 22% bijtelling verschuldigd, zoals ook wordt berekend over de gehele waarde van zakelijke auto's op fossiele brandstoffen. Voor de elektrische auto’s die vóór 1 januari werden geregistreerd geldt nog een bijtelling van 4% over de eerste 50.000 euro. De elektrische auto die veruit het meest geregistreerd werd in 2019 was dan ook de Tesla Model 3, met 29.922 stuks.



Meer dan 50.000 elektrisch



De exacte cijfers per brandstofsoort zijn nog niet bekend, maar volgens BOVAG en RAI Vereniging zijn er in 2019 ruim meer dan 50.000 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. Voor 2020 gaan de brancheorganisaties voor de gehele markt vooralsnog uit van een verkoopniveau van 425.000 personenauto’s, waarvan minimaal 10 procent elektrisch. Door de verhoging van de bijtelling per 1 januari zijn veel elektrische auto’s nog in 2019 op kenteken gezet. Het effect hiervan is dat de eerste maanden van 2020 lagere aantallen zullen laten zien. Komend jaar komen veel fabrikanten met een keur aan elektrische modellen op de markt. Aangezien per 1 januari 2021 het bijtellingstarief voor e-auto’s wederom wordt verhoogd (van 8 naar 12 procent), kan er tegen het einde van het jaar weer een run ontstaan, zoals afgelopen december.



De meest geregistreerde merken in 2019 waren:



1. Volkswagen met 47.452 stuks en 10,6 % marktaandeel



2. Opel (32.324, 7,3 %)



3. Tesla (30.911, 6,9 %)



4. Peugeot (29.318, 6,6 %)



5. Toyota (27.128, 6,1 %)



De meest geregistreerde modellen in 2019 waren:



1. Tesla Model 3 met 29.922 stuks en 6,7 % marktaandeel



2. VW Polo (12.920, 2,9%)



3. Ford Focus (10.478, 2,4%)



4. VW Golf (9.263, 2,1%)



5. Kia Niro (9.235, 2,1%)