Alpha.One krijgt funding voor eye-tracking AI-platform www.expoze.io

Rotterdam, 24 september - Alpha.One heeft met succes financiering opgehaald van Capital Mills voor zijn expoze.io platform. Het platform voorspelt hoe consumenten een video, beeld of design visueel ervaren.



AI vormt het hart van het online platform (www.expoze.io) waarmee video’s en beelden binnen een oogwenk getoetst kunnen worden. De tool voorspelt hoe consumenten een video, beeld of billboard bekijken en visualiseert de bevindingen via een heatmap. Voor marketeers en designers, waar eye-tracking-resultaten het verschil kunnen maken tussen een goed en slecht design, is de tool een uitkomst.



Uniek, snel en goedkoop

Op basis van breindata en neurale netwerken (machine learning) voorspelt het platform www.expoze.io in real-time de te verwachten menselijke reactie. Marketeers en ontwerpers kunnen meten en voorspellen wat de visuele aandacht zal krijgen. Dit betekent dat ze afbeeldingen, designs en videos kunnen blijven testen tot ze de visueel meest opvallende versie hebben gemaakt. Het platform vermijdt de inherente nadelen (doorlooptijd en kosten) van conventionele eye-tracking studies.



Grote dataset

Begrijpen wat wordt opgemerkt en hoe mensen reageren is het primaire doel van Alpha.One. Onze algoritmes zijn gebaseerd op grote datasets die in de afgelopen jaren verzameld zijn. Met dit platform beogen wij een meer data-gestuurde verbetering van creatief werk mogelijk te maken, zonder dat de kern van het creatieve idee wordt aangetast.



Een bètaversie is momenteel vrij beschikbaar op https://www.expoze.io



De verworven fondsen ondersteunen de verdere ontwikkeling en uitrol van het platform.



Met deze financiering speelt Alpha.One in op zijn positie als pionier in het combineren van neurowetenschap en machine-learning.



"Deze financiering ondersteunt de verdere bouw van het platform en stimuleert ook onze go-to-market-initiatieven. Bovendien zijn we blij dat we hiermee ervaren ondernemers aan boord krijgen", aldus Coen Olde Olthof, CEO & Janitor van Alpha.One. “Wij geloven in Alpha.One, omdat we een uitstekend team zien met een combinatie van vaardigheden, ervaring en een unieke dataset. Daarnaast heeft het bewezen dit te kunnen vertalen naar klantnamen van topklasse, dat is wat ons enthousiast maakte" zei Cees Meeuwis, hoofdinvesteerder.



Over Alpha.One

Alpha.One is opgericht door Neuro en Machine Learning Ph.D.'s in 2016 en werkt in samenwerking met de Rotterdam School of Management (RSM). Het heeft als doel neurowetenschap en machine-learning te combineren om goede bedrijven te helpen betere beslissingen te nemen. https://www.alpha.one/



Over Capital Mills

Capital Mills is een Nederlands durfkapitaalbedrijf dat zich richt op de langdurige samenwerking en actieve ondersteuning van innovatieve Saas- en internetbedrijven. Met de steun van een groep ervaren ondernemers, geeft Capital Mills er de voorkeur aan om deel te nemen net voor of na de financiering van de Series A-ronde. Voor meer informatie, bezoek http://www.capitalmills.nl/