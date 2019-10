André Rieu kondigt data aan voor Vrijthof-concerten in 2020

André Rieu is terug uit Chili en is ontzettend blij dat hij de eerste data voor zijn openluchtconcerten in Maastricht in 2020 kan aankondigen. De concerten vinden plaats op vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli om 21:00 uur op het Vrijthof. Kaarten zijn vanaf woensdag 30 oktober om 10:00 uur verkrijgbaar via https://www.andrerieu.com/



In 2019 verwelkomde André Rieu meer dan 100.000 bezoekers uit 99 landen in zijn woonplaats Maastricht – meer dan ooit tevoren. De 2020 concerten zullen naar verwachting in recordtijd zijn uitverkocht, dus als je kaarten wil bemachtigen, moet je snel zijn!



En voor degenen die niet kunnen wachten: De perfecte manier om in december in kerststemming te komen is een bezoek aan André Rieu's magische kerstconcerten in het MECC in Maastricht, een nieuwe traditie waarmee hij dit jaar van start gaat!



De winter- en zomerconcerten van André Rieu zijn avonden vol dans, romantiek, humor en plezier die je niet mag missen als je een geweldige tijd wilt beleven met familie en vrienden!



Kaarten, reisarrangementen en informatie: https://www.andrerieu.com/



André Rieu – Vrijthof Maastricht 2020

Vrijdag 3 juli 2020 – 21:00 uur

Zaterdag 4 juli 2020 – 21:00 uur

Zondag 5 juli 2020 – 21:00 uur



André Rieu – Kerst in Maastricht – MECC Maastricht 2019

Vrijdag 20 december 2019 – 20:00 uur

Zaterdag 21 december 2019 – 20:00 uur

Zondag 22 december 2019 – 15:00 uur