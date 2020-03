Rendement biedt gratis vakinformatie over corona ook in het Engels

Vakinformatie over het pakket noodmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus is nauwelijks beschikbaar in het Engels. Omdat er in Nederland veel mensen wonen en werken met een niet-Nederlandse achtergrond, heeft Rendement Uitgeverij besloten deze informatie te vertalen en gratis te aan te bieden aan werkgevers en werknemers. Hiermee hoopt Rendement ook deze groep goed te kunnen informeren. Eerder besloot de uitgeverij al om haar website tijdelijk vrij toegankelijk te maken.



Op de pagina www.rendement.nl/engels/coronavirus zijn de belangrijkste berichten rondom de maatregelen die de regering heeft genomen inmiddels beschikbaar in het Engels. De komende weken zal de vakredactie hier actuele berichten aan toevoegen, zodat ook niet-Nederlandstalige werkgever en -nemers zakelijk precies weten wat ze moeten en kunnen doen.



Acute uitdagingen het hoofd bieden



Bedrijven hebben acuut te maken met alle uitdagingen die het coronavirus teweegbrengt, van OR-lid (beoordeling thuiswerkregeling) tot arboverantwoordelijke (ergonomie, aangepaste RI&E), van dga (uitstel betaling) tot financial (impact coronacrisis op begroting), van salarisadministrateur (WW-premie) tot HR-professional (aanvraag werktijdverkorting) en ga zo maar door. De vakredactie van Rendement Uitgeverij signaleert dagelijks relevante wet- en regelgeving en adviseert over hoe deze toe te passen.



Iedereen zo goed mogelijk informeren



Marnix Hoogerwerf, directeur van Rendement Uitgeverij: “Bij Nederlandse bedrijven werken veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Door de vakinformatie rondom het virus ook in het Engels aan te bieden, hopen we hen beter te informeren over de actuele ontwikkelingen. Veel algemene informatie over het coronavirus is wel beschikbaar, maar goede informatie over de financiële maatregelen en de wet- en regelgeving die daarbij hoort niet. Daar willen we graag verandering in brengen door iedereen zo goed mogelijk te informeren.”



Over Rendement Uitgeverij



Rendement Uitgeverij, onderdeel van de wereldwijd opererende uitgever Springer Nature, is een multimediale uitgever van vakinformatie. Rendement Uitgeverij informeert tienduizenden professionals in tien vakgebieden over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied, door middel van vakbladen, boeken, online content, nieuwsbrieven en opleidingen & congressen. Rendement Uitgeverij zit bovenop nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Meer informatie: www.rendementuitgeverij.nl.