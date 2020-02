Autismeweek 2020: Erik Scherder over muziek, autisme & wetenschap

De Autismeweek 2020 start op zaterdag 28 maart met een bijzonder symposium in Amsterdam over muziek, autisme en wetenschap. Sprekers zijn onder meer de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en Aaltje van Zweden, oprichter van stichting Papageno die zich onder meer bezighoudt met muziektherapie voor kinderen met autisme.



De Autismeweek - dit jaar van 28 maart tot en met 4 april - wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het thema is dit jaar: Prikkels!



Positieve prikkel



Mensen met autisme hebben vaker last van over- of ondergevoeligheid voor prikkels dat anderen. Muziek is een prikkel die vaak positief uitpakt voor de doelgroep. Tijdens het NAR*-symposium zal VU-hoogleraar Scherder alles vertellen over de invloed van muziek op de verschillende hersenfuncties - ook die functies die kwetsbaar kunnen zijn bij mensen met autisme. Hij wordt begeleid door het bijzondere Van IJzerlooij Ensemble, ervaringsdeskundig op het gebied van autisme.



Aandacht is er ook voor het Nederlands Autisme Register (NAR) - een unieke, wetenschappelijke database met informatie over mensen met autisme in Nederland, onder meer op het gebied van wonen, werken, behandeling en onderwijs. Bezoekers worden bijgepraat over de resultaten van actuele autisme-onderzoeken over: erfelijkheid & omgevingsinvloeden; studeren en prikkelverwerking.



Scriptieprijs



Aaltje van Zweden zal vertellen over de positieve effecten van muziek op het sociale gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. De aan Stichting Papageno verbonden onderzoeker Mathieu Pater presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar het effect van muziektherapie bij kinderen met autisme.



NVA-directeur Karol Henke zal tijdens het symposium de HanneMiekeprijs uitreiken aan een student (mbo, hbo of wo) die een onderscheidende scriptie heeft geschreven waarin autisme centraal staat.



*Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).